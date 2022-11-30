В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Бомбу прислали по почте

40 минут назад

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В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек - сотрудник посольства, сообщает испанская полиция.

Инцидент произошел примерно в час дня по местному времени.

По словам очевидцев, в момент взрыва в руках пострадавшего было письмо. Он получил легкие повреждения и был доставлен в больницу.

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришел конверт, который во время осмотра взорвался в руках коменданта. "Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", - написал Николенко в "Фейсбуке". Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он.

"В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте - это впервые", - сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Министр также заявил, что кто бы не стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить из ежедневную работу по противостоянию российской агрессии.

На месте взрыва работают следователи, кинологи и сотрудники спецслужб.