После взрыва в посольстве Украины в Испании обнаружили еще несколько бомб в посылках

1 декабря 2022, 10:24 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Getty Images

Испанские силы безопасности обнаружили еще одно взрывное устройство, спрятанное в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского союза, расположенный на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос, под Мадридом, сообщили в четверг власти страны.

Четвертое взрывное устройство обнаружено в четверг в бандероли, пришедшей в испанское министерство обороны. Оно было обезврежено, как и два предыдущих, сообщили в ведомстве.

Сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительный конверт на базе в Торрехон-де-Ардос под Мадридом между 3 и 4 часами утра, говорится в заявлении.

После сканирования посылки с помощью рентгена сотрудники службы безопасности определили, что в нем находится "некий механизм", говорится в заявлении министерства.

На базу была вызвана полиция для обеспечения безопасности территории, а следователи анализируют конверт, который был адресован спутниковому центру базы.

Спутниковый центр поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, собирая информацию с космических разведывательных устройств, говорится на его сайте. В сентябре глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель назвал такие системы "глазами Европы".

База регулярно используется для отправки оружия, пожертвованного Испанией Украине, а также для перелетов на официальных самолетах высокопоставленных правительственных чиновников.

В четверг министерство внутренних дел Испании также сообщило, что на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес получил заминированную бандероль, похожую на ту, что взорвалась в среду в посольстве Украины в Мадриде.

Конверт, "содержащий пиротехнический материал" и адресованный Санчесу, поступил 24 ноября и был обнаружен и обезврежен службами безопасности, говорится в заявлении МВД.

Позже были найдены два письма-бомбы, адресованные посольству Украины в Мадриде и производителю оружия Instalaza в Сарагосе, на северо-востоке Испании, сообщила полиция.

Instalaza производит ракетные установки C90, которую Испания поставляла Украине.

Взрыв в посольстве Украины

Автор фото, Getty Images

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Накануне сотрудник службы безопасности посольства Украины в Мадриде получил легкое ранение, вскрыв пакет, адресованный украинскому послу, в котором оказалось взрывное устройство.

Инцидент произошел примерно в час дня по местному времени.

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришло почтовое отправление, которое во время осмотра взорвалось в руках коменданта.

"Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", - написал Николенко в "Фейсбуке". Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он.

"В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте - это впервые", - сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.

Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал о подробностях инцидента. В комментарии украинским СМИ Погорельцев сказал, что взорвалось не письмо, как сообщали ранее, а бандероль, находившаяся в большом пакете, который был адресован послу.