"Исламское государство"* сообщило о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Курайши

24 минуты назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Американские военные в Сирии (архивное фото)

Джихадистская группировка "Исламское государство" (*в России и других странах мира она признана террористической и запрещена) сообщила о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Курайши.

Представитель группировки сообщил в ее телеграм-канале, что аль-Курайши был убит в бою с теми, кого он назвал "врагами Господа", однако не дал других подробностей.

Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби приветствовал сообщение о смерти лидера "ИГ", однако отметил, что Вашингтон пытается получить больше информации о произошедшем.

Абу аль-Хасан Аль-Курайши возглавил "ИГ" в марте этого года, после того, как на северо-востоке Сирии был убит предыдущий лидер группировки.

Террористический "Халифат" ИГ когда-то занимал территорию в 88 тыс. квадратных километров, от восточного Ирака до западной Сирии. Под игом террористов жило около восьми миллионов человек.

В 2017 и 2018 годах "ИГ" была разбита на поле боя, сначала в Ираке, а потом в Сирии. Однако группировка продолжает брать на себя ответственность за нападения, такие как взрыв в шиитской мечети в городе Кундуз на севере Афганистана. В результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, этот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны.