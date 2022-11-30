Киев попросил на саммите НАТО системы ПВО "Пэтриот" и танки. Союзники обещали поддержку, но без деталей

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Из-за российских обстрелов энергетики в Украине жители страны приспосабливаются к жизни без света и тепла

Украина чрезвычайно нуждается в противоракетных комплексах "Пэтриот" для защиты своей гражданской инфраструктуры и танках западного образца для ведения боевых действий против России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после двухдневного саммита НАТО. По результатам встречи члены альянса вновь подтвердили, что всецело поддерживают Киев, но пока не заявили о поставках систем ПВО или танков.

С начала октября Россия начала систематически обстреливать гражданские объекты в Украине, в результате чего жители страны вынуждены жить в условиях частых отключений света, тепла, связи и воды. Это может стать намного более серьезной проблемой зимой, когда температура воздуха резко падает.

Киев опасается новых нападений на энергетику со стороны российских военных, поэтому Кулеба выразил надежду на то, что Германия даст разрешение использовать в Украине противоракетные установки "Пэтриот", которые Берлин направил в Польшу после недавнего инцидента с залетевшей туда ракетой.

"Наша просьба проста: предоставьте "Пэтриоты" как можно быстрее, потому что эта система нужна Украине для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное оружие", - сказал Кулеба.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти Украины просят НАТО предоставить им ПВО из-за опасений по поводу новых атак на гражданскую инфраструктуру осенью и зимой

Он также заявил, что Вооружённым силам Украины нужны танки западного образца, чтобы успешно противостоять армии РФ. По мнению западных военных экспертов, Россия имеет преимущество на фронте с точки зрения бронетехники, поскольку у нее есть обширные запасы, во многом оставшиеся еще с советских времен. Украина сумела захватить на поле боя значительное число российских танков и другой техники, однако она пока не может установить паритет с Россией в области наступательных вооружений.

"Нам нужна бронетехника, желательно гусеничная, чтобы использовать зимой. Нам нужны танки натовского образца, и это решение нужно принять как можно быстрее", - сказал в связи с этим Кулеба.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал главной задачей для НАТО в настоящий момент - помочь Украине победить в войне против России, а участвовавшие в саммите министры иностранных дел стран-участниц обязались мобилизовать все силы в вопросах военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

"Нельзя просто отправить их на поле боя"

При этом конкретных обещаний относительно поставок Украине танков или систем "Пэтриот" на саммите не прозвучало.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Система "Пэтриот" в Польше

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24 ноября Германия заявила, что системы "Пэтриот", которые она отправляет в Польшу, предназначены для использования на территории НАТО. В своем выступлении Кулеба сказал, что Киев продолжит переговоры с Берлином по вопросу поставок комплексов "Пэтриот" для защиты от обстрелов.

Представитель министерства обороны США Пэт Райдер накануне заявил, что Вашингтон пока не планирует поставлять "Пэтриоты" и танки Украине, однако дискуссии по этому вопросу ведутся. "Когда речь идет о таких мощностях, как система "Пэтриот", или танки M1, или передовые истребители (…) им нужна существенная техническая поддержка, обслуживание и обучение. Ни одна из этих систем не функционирует по принципу "подключи и работай", нельзя просто отправить их на поле боя и начать использовать", - пояснил Райдер в ходе брифинга в Пентагоне.

Райдер также сказал, что вопрос предоставления комплексов "Пэтриот" Украине другими государствами - это их суверенное право, однако США ожидают, что решение будет приниматься после обсуждения со всеми союзниками по НАТО.

Во вторник на сообщения о переговорах по вопросу о поставках систем "Пэтриот" весьма бурно отреагировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал НАТО "криминальным сообществом" и написал в своем телеграм-канале, что "если НАТО снабдит украинских фанатиков системами Patriot вместе с персоналом, они немедленно станут законными целями для наших вооруженных сил". Из сообщения неясно, что Медведев подразумевает под целями - системы Patriot, украинские войска или персонал НАТО.

Советское оружие

При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил телеканалу Си-эн-эн, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов для вооружений советского образца, которые остаются на вооружении украинской армии. Таким образом Вашингтон хочет частично восполнить недостаток боеприпасов. "Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить [украинскую армию] тем, что ей нужно и что для нее будет эффективно. Сюда входят и системы вооружений советской эпохи, которые находятся на вооружении ВСУ десятилетиями - например, мы обеспечиваем поставку боеприпасов для таких вооружений. В ряде случаев это значит, что нужно производить что-то, что уже давно не производится", - сказал Блинкен.

В воскресенье газета New York Times сообщила, что члены альянса обсуждают возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов советской эпохи.

Саммит министров иностранных дел стран НАТО проходил в Бухаресте и продлился два дня.

По его результатам Кулеба также назвал стратегической ошибкой решение альянса не принимать в свои ряды Украину в 2008 году и подчеркнул, что рассмотрение нынешней заявки страны не нужно откладывать до окончания войны.