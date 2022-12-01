Дело Ильи Яшина: политик и прокурор поспорили в суде о преступлениях в Буче

4 часа назад

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Автор фото, EPA/TASS

В Мещанском суде Москвы в четверг допросили оппозиционного политика Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-"иноагентов"), обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии. Допрос Яшина гособвинителем неожиданно перерос в обсуждение тезизов российской пропаганды о произошедшем в Буче во время оккупации.

Дело Яшина, который обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти), начали рассматривать в суде 28 ноября.

По версии обвинения, Яшин в ходе своего стрима в YouTube "утвердительно сообщил" зрителям, что российские военные убивали мирных жителей украинской Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Ранее в суде выступили свидетели обвинения, в том числе сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД Иван Кучеров, на основании рапорта которого было возбуждено дело, и лингвист из судебно-экспертного центра СКР Марина Савосина, которая заключила, что в ходе стрима политик выражал негативное отношение к минобороны России.

Также суд заслушал показания свидетелей защиты. Среди них были независимый эксперт-лингвист Игорь Жарков, который раскритиковал экспертизу Савосиной, а также психолог Вероника Константинова, не обнаружившая в стриме Яшина агрессии и разжигания ненависти, которые ему приписывает следствие.

Допрос Яшина со стороны защиты

Во время допроса со стороны защиты Яшин рассказал, как работал депутатом Красносельского района и помогал жителям.

Яшин объяснил, почему не стал уезжать из России, несмотря на то, что получал угрозы и намеки на то, что ему нужно покинуть страну.

"Российский политик должен оставаться в России, - заявил он. - Я остаюсь голосом тех людей, которые хотят менять Россию к лучшему, хотят, чтобы Россия была цивилизованной, открытой, дружелюбной страной, где господствуют ценности свободы, справедливости, равноправия".

Допрос со стороны прокурора

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Прокурор Белов в своем допросе сосредоточился на событиях в Буче и задавал вопросы, касающиеся непосредственно оккупации города российской армией, хотя Яшин ранее уже говорил, что в Буче не был. В результате допрос ненадолго превратился в политическую дискуссию, один из участников которой повторял тезисы прокремлевских пропагандистов, а другой - транслировал аргументы международного сообщества.

Прокурор задавал вопросы, которые должны были подвергнуть сомнению правдивость сообщений о массовых убийствах в Буче, - например, почему за все время, когда в Буче находилась российская армия, информация об убийствах не просочилась, и почему не убрали трупы. Судья сняла эти вопросы. Оборвала она прокурора и тогда, когда он начал рассуждать о распространяемом в прокремлевских СМИ видео, на котором лежащее на земле тело якобы двигает рукой.

По сути обвинения, предъявленного Яшину, прокурор задал вопрос: "Откуда вам известно, что именно вооруженными силами РФ убиты те люди, которых вы видели на видео?" Яшин ответил, что он этого не утверждал.

"Почему вы в своем эфире называете СМИ, которые обвинили наших военнослужащих в военных преступлениях, мировыми? Где там мир? Там страны, входящие в блок НАТО - США, Британия, и Украина. Там нет СМИ государств, не участвующих в конфликте, например, Китая", - продолжал Белов (цитата по "Медиазоне", издание внесено в реестр "иноагентов"). По залу прокатился смех.

"Я имел в виду, что это СМИ, которые представляют разные страны мира, работающие не только в своей стране, но и за ее пределами", - ответил Яшин.

"Почему в своем прямом эфире вы подвергаете критике сообщения именно российских источников, но никоим образом критически не оцениваете сообщения иностранных?" - интересовался прокурор.

"Потому что в ходе анализа у меня сложилось личное мнение, что позиция этих российских источников, в том числе официальных, уязвима для критики", - сказал политик.

Итог спора, заметно отличавшегося от обычного допроса, Яшин подвел, предложив прокурору: "Давайте судья меня освободит, мы с вами сядем за кофе и поговорим про ситуацию в Буче".

Дело Яшина

После начала российского вторжения в Украину Яшин был одним из немногих российских оппозиционных политиков, кто оставался в стране, при этом занимая жесткую антивоенную позицию.

Дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти против него возбудили в июле. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для возбуждения дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин показал и прокомментировал сюжет Би-би-си о преступлениях российской армии в Буче. По утверждению следствия, Яшину "было достоверно известно", что опубликованные фото и видео, "якобы свидетельствующие о противоправных действиях" российских военных в Буче, "являются провокацией".

Международный уголовный суд весной начал расследование трагедии в Буче, западные страны обвиняют Россию в военных преступлениях, Москва отвергает обвинения, несмотря на множество свидетельств, подтверждающих такие преступления.

Яшина отправили под арест 13 июля - в день, когда он должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

До этого на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тыс. рублей.

Также Яшин проходил свидетелем по делу Алексея Горинова, который, как и он, был депутатом Красносельского района Москвы. Горинову дали семь лет колонии за выступление, в котором тот осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей.

Перед началом процесса в Мещанском суде Яшин называл свое дело "совершенно пустым, позорным и за километр воняющим политикой" и обещал превратить суд в "антивоенную трибуну".

23 ноября суд продлил содержание политика в СИЗО почти на полгода - до 10 мая 2023 года.

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