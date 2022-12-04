Протесты в Иране: Тегеран упраздняет полицию нравов

56 минут назад

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Автор фото, UGC

Как сообщают в воскресенье иранские СМИ, Тегеран упразднил полицию нравов - после двух месяцев массовых протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и позже скончавшейся в полицейском фургоне, при не до конца выясненных обстоятельствах.

"Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой" и была упразднена, заявил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери, которого цитирует информационное агентство ISNA.

Объявление последовало на следующий день после того, как Монтазери заявил, что "и парламент, и судебные органы работают над вопросом" о необходимости изменения закона, обязывающего женщин покрывать голову.

Президент Эбрахим Раиси заявил в телекомментариях в субботу, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституцией, "но существуют методы реализации конституции, которые обладают гибкостью".

Незамуддин Мусави, пресс-секретарь совета директоров Исламской консультативной ассамблеи, заявил в воскресенье, что вопрос о массовых протестах в Иране был поднят на закрытом заседании парламента и правительства.

По его словам, и правительство, и парламент подчеркнули, что большинство протестов связано c экономическими проблемами, и что "лучший способ достичь стабильности - обратить внимание на реальные требования народа".

Ношение хиджаба стало идеологически важным вопросом для иранских властей, неоднократно заявлявших, что это правило не подлежит пересмотру.

Недавно, однако, Тегеран намекнул, что строгий дресс-код может быть пересмотрен, не вдаваясь в подробности.

Хиджаб стал обязательным через четыре года после революции 1979 года, в результате которой была создана Исламская Республика Иран.

"Назидательный патруль"

Полиция нравов (официально известная как Гашт-е Эршад или "Назидательный патруль") появилась в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде для "распространения культуры скромности и хиджаба" - обязательного к ношению женского головного убора.

Поначалу сотрудники полиции нравов лишь выносили предупреждения, но затем их полномочия были расширены: они получили право арестовывать провинившихся.

Нормы одежды постепенно менялись, особенно при бывшем умеренном президенте Хасане Роухани, когда женщины стали появляться на улицах в обтягивающих джинсах и разноцветных платках.

Но в июле этого года президент-консерватор Раиси, призвал мобилизовать "все государственные учреждения для обеспечения соблюдения закона о головных платках", заявив, что "враги Ирана и ислама нацелились на культурные и религиозные ценности общества, распространяя коррупцию".

Бело-зеленые фургоны полиции нравов, в задачу которых входило указывать людям на улицах на необходимость поправить головные платки или, в случае необходимости, доставлять их в так называемые центры "перевоспитания", в последнее время не встречались ни в Тегеране, ни в других городах.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В провинции Маркази протестующие подожгли дом Рухоллы Хомейни

Волнения в Иране продолжаются с середины сентября. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини - она умерла после того, как полиция нравов задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба.

Возглавили протесты женщины, но их почти сразу поддержали мужчины. На улицы разных городов вышли люди разного достатка и возраста, студентки, школьницы и даже нефтяники.