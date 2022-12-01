Освобождение или отсрочка: адвокаты Саакашвили обратились в суд

11 минут назад

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Автор фото, AFP

Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился в четверг в городской суд Тбилиси с ходатайством об освобождении бывшего президента из заключения. Основание для такого требования - тяжелые диагнозы Саакашвили, о которых говорится в проведенной грузинскими и иностранными специалистами экспертизе, говорит защита.

В качестве альтернативы - в случае отказа освободить Саакашвили - защита требует отсрочки наказания экс-президенту.

"На основании заключения экспертизы и тех доказательств, которые мы представили в суде, я считаю даже невообразимым отказ суда удовлетворить наше ходатайство. Это, считайте, будет смертный приговор, вынесенный абсолютно незаконно и без каких-либо доказательств", - сказал адвокат телеканалу "Мтавари".

В ходатайстве адвокаты представили суду заключение экспертизы, которую проводил центр "Эмпатия" вместе с иностранными специалистами. Заключение экспертов объемом в 194 страницы и приложениями адвокатам передали два дня назад.

В рамках рассмотрения ходатайства судом, по словам адвокатов, выступит около 20 свидетелей, в том числе эксперты, политики и врачи.

Саакашвили, который является обладателем украинского гражданства (гражданства Грузии его лишили), в настоящий момент находится в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В клинику "Вивамеди" в Тбилиси Саакашвили перевели в мае из тюрьмы

Он вернулся в Грузию осенью прошлого года, после чего ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. По двум из них, еще до возвращения в Грузию, он был заочно приговорен к шести годам тюремного заключения.

Сам Саакашвили отвергал обвинения и называл их политически мотивированными. После задержания он объявил голодовку, которую согласился прервать через 50 дней.

Вторую голодовку Саакашвили объявил в феврале этого года и прекратил на 20-й день. Тогда он требовал адекватного медицинского обслуживания.

О том, что состояние у Саакашвили тяжелое, и ему становится хуже с каждым днем, уже давно говорят его близкие. Единственный выход они видят в переводе Саакашвили для дальнейшего лечения за границу.

Власти, со своей стороны, говорили, что Саакашвили созданы все условия со стороны государства для защиты здоровья, и он находится в соответствующей клинике.

"Кома и смерть"

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За время пребывания в заключении Саакашвили сменил несколько учреждений. Сперва его поместили в тюрьму в городе Рустави, потом перевезли в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а затем в военный госпиталь в городе Гори. В конце прошлого года его опять вернули в руставскую тюрьму, из которой в мае перевезли в многопрофильную клинику "Вивамеди", где он находится по сей день.

Основные диагнозы, которые поставлены Саакашвили, по его же желанию не оглашаются, но в центре "Эмпатия" - неправительственной организации, которая проводила экспертизу - в четверг огласили выводы экспертной комиссии. В комиссии были 10 грузинских и 6 международных экспертов.

Согласно этим заключениям, до задержания Саакашвили был в целом здоров. Сейчас у него более 20 диагнозов или симптомокомплексов.

У Саакашвили, согласно заключению, наблюдаются анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах, костях и мышечное истощение, которое может быть результатом неустановленного инфекционного процесса или быть результатом возможной интоксикации (ранее в его организме обнаружили значительное содержание бария, висмута и ртути).

"Эти токсические вещества опасны тем, что могут вызвать не только физические, но иногда и психические расстройства", - заявляют эксперты. Они считают, что в учреждении, где сейчас находится Саакашвили, и в условиях заключения провести полноценное токсикологическое исследование невозможно.

"В ином случае, с учетом вероятности интоксикации, ожидается кома и смерть", - говорится в заключении. Там также отмечается, что Саакашвили в тюрьме, возможно, подвергался пыткам и не получал необходимой медицинской помощи.

В отчете экспертов содержится информация об унижениях и угрозах в адрес Саакашвили в тюремной больнице, куда его перевели из руставской тюрьмы против его воли.

Там говорится, что в течении 11 дней у него не было возможности уснуть - после того как он отключал свет или телевизор, его начинали ругать другие заключенные.

В результате такого обращения он мог получить травму позвоночника, отмечается в заключении. У него также развилась тяжелая форма посттравматического стрессового расстройства, говорят эксперты.

Эксперты считают, что Саакашвили нужно перевести в многопрофильную европейскую или американскую клинику.

Власти Грузии заявляют, что бывший президент получает необходимую медицинскую помощь и отвергают обвинения в пытках и негуманном обращении с ним.

"Я как глава государства не хочу, чтобы экс-президент умер в тюрьме или пострадал от необратимых последствий для здоровья, поэтому я очень пристально слежу за медицинскими заключениями", - сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в недавнем интервью Би-би-си.

Устроить беспорядки?

Подпись к фото, Мать Саакашвили Гиули Аласания призывает воздержаться от спекуляций по вопросу состояния ее сына

Состояние Саакашвили периодически становится темой для политических дебатов. В то время как его сторонники говорят об угрозе его жизни, в правящей партии их обвиняют в спекуляциях по поводу диагнозов Саакашвили.

В понедельник по рекомендации врачей Саакашвили, несмотря на высказанное им желание, не перевезли в расположенный недалеко от клиники тбилисский городской суд, где рассматривалось его дело. Для сторонников экс-президента это стало очередным подтверждением того, что он находится в тяжелом состоянии.

После этого министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили позволят пригласить любого иностранного врача для его лечения, но правовых оснований для перевода его за границу у министерства нет. Что касается отсрочки заключения, то этот вопрос, по словам министра, не входит в компетенцию ведомства и должен решаться судом на основании соответствующего заключения. Министр не стал говорить о состоянии и диагнозах Саакашвили, отметив, что об этом должны говорить врачи.

В правящей партии "Грузинская мечта" выразили недоверие представленной в суде экспертизе. Там заявили, что сторонники Саакашвили занимаются пиаром и до сих пор не смогли назвать диагноза, на основании которого они могли бы требовать его освобождения.

"Нас просят политически принять решение и освободить Саакашвили для того, чтобы устроить беспорядки в стране. Разумеется, мы не можем принять такое решение", - заявил председательпартии Ираклий Кобахидзе.

Он обвинил "Эмпатию" в том, что они связаны с созданной Саакашили партией "Единое национальное движение", и заявил, что доверие к ней "равно нулю".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ираклий Кобахидзе заключениям центра "Эмпатия" не верит

Мать Саакашвили Гиули Аласания, между тем, призвала воздержаться от политических спекуляций. После очередного посещения Саакашвили в клинике она заявила, что он не обвиняет грузинские власти в возможном отравлении.

"Если смертельное отравление и правда было, тут след и стиль того иностранного государства, которое, как вы знаете, считает моего сына врагом", - заявила Аласания.

Она также призвала всех воздержаться от зарабатывания политических очков на вопросе ухудшения состояния Саакашвили.