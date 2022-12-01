ООН: ситуация на Западном берегу реки Иордан обостряется с каждым днем

45 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Боевиков аль-Саади и Зубайди похоронили в четверг в Дженине. На церемонии присутствовало много вооруженных людей

Ситуация на Западном берегу реки Иордан вновь достигла крайней напряженности, предупредил на этой неделе спецпредставитель ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд. Есть опасения, что скорый приход к власти нового ультранационалистического правительства Израиля может привести к началу новой палестинской интифады.

Правда, нынешнее обострение не связано с новым кабинетом Биньямина Нетаньяху.

В минувший вторник в ходе спецоперации израильской армии на Западном берегу реки Иордан были убиты двое высокопоставленных палестинских боевиков Мухаммад Айман аль-Саади и Наим Джамаль Зубайди. Их гибель подтвердил премьер-министр Израиля Яир Лапид и военное командование.

Аль-Саади состоял в руководстве группировки "Исламский джихад" (в России признана террористической и запрещена), Зубайди - в "Бригадах мучеников Аль-Аксы".

27-летний Зубайди - член одной из самых известных семей Дженина, несколько поколений которой вели активную борьбу против израильской оккупации.

Нападения с ножами

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Последнее нападение на евреев с большим количеством жертв произошло на Западном берегу Иордана 15 ноября. Двое поселенцев были зарезаны, четыре человека получили ножевые ранения

Ситуация на Западном берегу снова обострилась в марте, после серии нападений с ножами на евреев, проживающих на этих территориях. Рейды израильской армии значительно участились.

Яир Лапид, который скоро покинет пост премьера, назвал их продолжением бескомпромиссной политики по борьбе с терроризмом.

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По его словам, погибшие боевики планировали и осуществляли нападения на израильскую территорию.

"Исламский джихад" - многочисленная вооруженная группировка, действующая в основном на Западном берегу, но имеющая ячейки и в секторе Газа.

Ее боевики осуществляют нападения на израильтян, диверсии на блокпостах и ракетные обстрелы израильских территорий.

Группировка предупредила, что Израиль заплатит за гибель аль-Саади и Зубайди.

В минувший четверг в сторону Израиля были выпущены три ракеты, но все упали в Средиземное море, не причинив разрушений.

С начала года на Западном берегу и в Иерусалиме в столкновениях и нападениях погибли более 140 палестинцев и по меньшей мере 26 израильтян.

Израильская армия провела более трех тысяч арестов на палестинских территориях.

В еврейских поселениях на Западном берегу проживает 475 тысяч израильтян и почти три миллиона палестинцев.