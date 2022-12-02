Аккаунт рэпера Канье Уэста в "Твиттере" заблокирован за пост со свастикой. Решение принял лично Илон Маск

час назад

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Автор фото, PA Media

Аккаунт американского рэпера Канье Уэста снова заблокирован в "Твиттере" с формулировкой "за подстрекательство к насилию".

Один из пользователей пожаловался на сомнительное содержание последних постов Уэста, в одном из которых был изображен графический символ, сочетающий свастику и еврейскую звезду.

"Аккаунт будет заблокирован", - отреагировал на жалобу новый хозяин соцсети Илон Маск.

Канье Уэста, который теперь известен под псевдонимом Йе, уже блокировали в "Твиттере" и "Инстаграме" в октябре за антисемитские посты.

Накануне рэпер также дал крайне спорное интервью американскому стороннику теорий заговоров Алексу Джонсу.

Он пришел на интервью в маске, восхвалял Гитлера и много говорил о грехе, порнографии и дьяволе.

Уэст уже давно говорил о намерении баллотироваться на пост президента США, а неделю назад объявил о начале своей президентской кампании.

По его словам, он хотел бы избираться в паре с Дональдом Трампом.

Любопытно, что старт его президентской кампании были дан именно в "Твиттере", где Уэст впервые выложил ее логотип и другие подробности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Adidas в октябре расторгла рекламный контракт с Канье Уэстом после его антисемитских высказываний

В последнее время музыканта также обвиняли в публичных расистских выпадах.

В частности, возмущение в либеральных кругах вызвала майка с надписью "Жизни белых людей важны", в которой музыкант появился на показе на неделе высокой моды в Париже.

Считается, что эта фраза высмеивает идеи борцов за расовое равенство, в частности, из движения BLM, чей лозунг - Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").

Кроме того, в начале года Уэст был забанен в "Инстаграме" на 24 часа за расистские выпады в адрес комика Тревора Ноа.

В 2018 году певец Will.i.am возглавил целую кампанию против Уэста после того, как тот заявил, что рабство афроамериканцев на протяжении веков могло быть их собственным выбором. Позднее Уэст пытался объяснить, что он имел в виду.

Избирательный подход Маска

Новая блокировка в "Твиттере" произошла через несколько часов после того, как Уэсту было отказано в покупке соцсети Parler, которая позиционирует себя как альтернативную платформу свободы слова.

"Компания и Ye пришли к обоюдному согласию о прекращении сделки", - говорится в заявлении компании Parlement Technologies.

Пока неясно, связано ли это решение Parle с чередой скандалов вокруг Канье Уэста.

Соцсеть популярна среди консерваторов. Многие из них перешли туда, покинув "Твиттер", после того как предыдущее руководство приняло решение о бессрочной блокировке аккаунта бывшего президента Дональда Трампа.

Маск купил Twitter в октябре и сразу же внес ряд радикальных изменений, влючая увольнение половины персонала и отмену блокировок на аккаунты с неоднозначным контентом.

Однако Маск утверждает, что не имел отношения к возвращению Уэста на просторы соцсети.

Также неясно, как новая блокировка музыканта вяжется с политикой Маска, разрешающей другим пользователям не менее сомнительные высказывания.

Канье Уэст не скрывает, что у него много лет назад диагностировали биполярное расстройство и он испытывает проблемы с психическим здоровьем.