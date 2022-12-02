В Конгресс США внесли законопроект о признании "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией

час назад

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Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Сенаторы от обеих американских политических партий внесли в Конгресс США законопроект о признании "ЧВК Вагнера" "иностранной террористической организацией". Авторами законопроекта стали республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин.

Как заявил сенатор Кардин, "ЧВК Вагнера" "достоверно связана" с "бесчисленными зверствами" в Украине, Сирии и на африканском континенте. В заявлении на сайте сенатора Уикера говорится, что "Вагнер" - это "частные наемники Владимира Путина", которые с 2014 года совершали "террористическое операции в Украине, Мали, Судане и Центральноафриканской Республике".

"Группа Вагнера также убивала журналистов и угрожала им, похищала детей, применяла нервно-паралитические вещества против гражданских лиц, совершала акты пыток и участвовала в изнасиловании и торговле женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации", - говорится в его заявлении.

Законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями аффилированные с "ЧВК Вагнера" структуры или ее правопреемников.

Ранее агентство Блумберг уже сообщало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о том, стоит ли признать российскую "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией. Тогда представитель Госдепартамента в беседе c журналистами агентства отказался прокомментировать возможное признание, но заявил, что США будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто несет ответственность за войну.

ЧВК и ее создатель бизнесмен Евгений Пригожин уже находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, однако компания продолжает "набирать силу и влияние", писал Блумберг.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Как отмечало агентство, признание компании террористической позволит США осуществлять уголовное преследование ее членов, а также отслеживать ее активы по всему миру. Сенатор Кардин, в свою очередь, полагает, что признание ЧВК террористической поможет уменьшить численность российских вооруженных сил и привлечь к ответственности нарушителей прав человека.

Евгений Пригожин, комментируя сообщение Блумберга, заявил, что его компания "всегда защищала интересы России" и ее граждан за рубежом.

"Что касается критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, - там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК "Вагнер" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", - заявил Пригожин в комментарии "Ведомостям".

Законопроект о признании "ЧВК Вагнера" террористической организацией внесен вслед за решением Европейского парламента, который признал Россию государством, поддерживающим терроризм, и осудил действия "ЧВК Вагнера".

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Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов - о возможных последствиях для "ЧВК Вагнера" в случае признания компании терроритической организацией Конгрессом США:

Признание "ЧВК Вагнера" террористической организацией Соединенными Штатами лишь на первый взгляд никак не скажется на деятельности российских наемников.

Да, Евгений Пригожин и большинство связанных с ним юридических лиц давно находятся под всевозможными санкциями, а ЧВК действуют в странах, режимы которых не сотрудничают с американцами. Но в будущем это решение позволит привлекать к ответственности любое лицо, сотрудничавшее с наемниками, при этом не доказывая вины конкретного человека.

Бил ли именно этот наемник кого-то кувалдой по голове, убивал ли именно он мирных жителей - значения больше иметь не будет. Принадлежность к "Вагнеру" будет приравнена к членству в запрещенном в России "Исламском государстве".

Так что пока наемники продолжают пятый месяц штурмовать Бахмут, решение американского Конгресса никак на них не повлияет. Но если в каком-то обозримом будущем кто-нибудь из них решит отдохнуть в Тунисе, Таиланде или на Филиппинах (а некоторые пригожинские командиры, не стремясь в Европу, практиковали такие азиатские турне), то там с ними теперь в любой момент может произойти, как это называет Владимир Путин, "цап-царап".

Что такое "ЧВК Вагнер"?

Еще в 2017 году США внесли "ЧВК Вагнера" и ее военачальника Дмитрия Уткина в санкционные списки. В 2018 году под американские санкции попал и Евгений Пригожин.

Пригожин долгое время не признавал свою причастность к этой ЧВК, но спустя полгода войны в Украине заявил, что это он создал наемническую группировку в 2014 году. Впервые "ЧВК Вагнера" проявилась в самопровозглашенной ЛНР в 2014-м, когда начался конфликт на востоке Украины. После этого ЧВК участвовала в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, а также в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике.

14 сентября было опубликовано видео, где человек, очень похожий на Евгения Пригожина, агитирует заключенных в одной из колоний присоединиться к ЧВК и принять участие в войне в Украине. Российские власти до этого отрицали существование ЧВК. В мае 2022 года глава МИД Сергей Лавров говорил, что "ЧВК Вагнера" не связана с российскими властями и не воюет в Украине.

В ноябре в одном из телеграм-каналов, связанных с ЧВК, было опубликовано видео жестокого убийства бывшего российского вагнеровца Евгений Нужина - в подписи к ролику это называется "исконно-вагнеровским наказанием".

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