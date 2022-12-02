"Дождь" уволил телеведущего из-за фразы о помощи российским солдатам в Украине

57 минут назад

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Автор фото, TVRAIN

Телеканал "Дождь" (внесен в реестр "иноагентов" в России) сообщил, что прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелевым. Накануне журналист в прямом эфире, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации, сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте.

"Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", - заявила в эфире телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе.

В четверг вечером во время выходящей в прямом эфире передачи "Здесь и сейчас" Коростелев сказал: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. […] Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

После поднявшегося скандала в ночь на пятницу эта фраза была удалена из эфира, главный редактор телеканала Тихон Дзядко (внесен в реестр "иноагентов" в России) принес извинения. Он заявил, что реплика Коростелева "вводит в заблуждение зрителей" и "создает ощущение, что "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ".

"В связи с этим важно отметить следующее: телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами", - написал он в своем телеграм-канале.

После вторжения России в Украину и введения уголовного наказания за распространение "военных фейков", под которыми российские власти понимают всю информацию о войне, которая расходится с официальными сводками минобороны, редакция "Дождя" сначала приостановила работу, а затем покинула Россию. В России сайт телеканала заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Телеканал вещает из Риги, также студии работают в Амстердаме, Тбилиси и Париже.

Вещание телеканала уже несколько раз становилось причиной для недовольства латышских надзорных органов и чиновников.

В пятницу стало известно, что Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро из-за показанной в эфире карты, где аннексированный Крым отмечен российским, и слов "наша армия" в отношении армии России.

В организации указали, что это уже второе нарушение со стороны телеканала. При наличии трех "серьезных нарушений" совет вправе отозвать лицензию на вещание в Латвии.