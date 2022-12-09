Михаила Фишмана, Ровшана Аскерова и The Bell объявили "иноагентами"

30 минут назад

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Минюст России в пятницу внес в реестр "иноагентов" 10 человек, в том числе игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, деловое издание The Bell и экологическое движение "42". Это первое пополнение списка после вступления в силу нового закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и после публикации единого реестра "иноагентов".

Помимо Аскерова в единый реестр "иноагентов" в эту пятницу попали журналист "Дождя" (телеканал признан "иноагентом" в прошлом году) Михаил Фишман, философ Рубен Апресян, бывший замглавы администрации главы Башкирии, а сейчас сотрудник медиа Михаила Ходорковского (тоже объявлен "иноагентом") Ростислав Мурзагулов, а также активисты архангельской эко-инициативы "42" Анастасия Кочнева, Ирина Уткина, Надежда Иниева, Дмитрий Маковский, Евгений Балашов и Анастасия Фомина.

Минюст регулярно добавлял в список "иностранных агентов" журналистов "Дождя" - 25 ноября реестр СМИ-"иноагентов" пополнился фамилией ведущей Анны Монгайт, а до этого статус "иностранного агента" получили гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, главный редактор телеканала Тихон Дзядко, а также журналисты Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский и Мария Борзунова.

Тогда же "иноагентом" объявили бывшего участника "Что? Где? Когда?" Илью Новикова. Теперь в новом объединенном реестре будет еще один игрок Аскеров. На обоих в России заведены уголовные дела, оба находятся за пределами страны.

Что касается башкирского чиновника Мурзагулова, то его считают соратником главы республики и бывшего работника администрации президента России Радия Хабирова. В марте этого года после начала вторжения в Украину Мурзагулов уехал в Литву и стал ведущим программы "Открытые медиа" Ходорковского.

В ноябре Мурзагулов подал иск в Верховный суд России к министерству юстиции России, в котором сам попросил признать себя "иноагентом", писал "Коммерсант".

Деловое издание The Bell после начала вторжения пыталось работать, соблюдая как свои стандарты, так и цензурные требования российских властей (в частности, запрещающие называть войну войной), а в ноябре издание выпустило большое расследование о бывшем сотруднике минобороны России, который оказался руководителем прокремлевского телеграм-канала "Рыбарь" с аудиторией более 1 млн человек.

Как выглядит новый реестр

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1 декабря минюст России опубликовал новый единый реестр "иноагентов", объединивший четыре прежних. В них отдельно включали физических лиц, СМИ (СМИ-"иноагентами" считались в том числе люди, которые распространяли информацию в медиа и соцсетях), НКО и незарегистрированные общественные объединения.

За 10 лет с момента появления первого закона об "иноагентах" минюст признавал этот статус у физических лиц или организаций 493 раза. Именно столько позиций содержал новый реестр.

К 1 декабря 2022 года в России насчитывалось 348 "иностранных агентов" - 209 человек, 128 организаций с юридическим лицом - среди которых 63 НКО, а также 11 незарегистрированных общественных объединений.

Также "вечное клеймо" получили 145 бывших "иностранных агентов", которые ранее были исключены из списков по решению суда или в связи с ликвидацией организации - самостоятельной (как многие НКО) или принудительной. До сих пор такие НКО исчезали из реестра. Теперь минюст включил их в единый реестр с пометкой о дате исключения.

В новом реестре впервые появились графы с датами рождения, ИНН и СНИЛС людей-"иноагентов". Графа о СНИЛС пока не заполнена. Ссылки на информационные ресурсы "агентов", а также имена участников организаций пока тоже указаны частично.

Реестр ведется в хронологическом порядке. Первым в России "иноагентом" была признана в июне 2013 года (через полгода после принятия соответствующей поправки в закон об НКО) "Евразийская антимонопольная ассоциация".

В 2022 году минюст включил в реестры 166 "иноагентов" - это рекордное число за всю десятилетнюю историю "иноагентства" в России. На втором месте - 2021 год: в списки включили 110 "иноагентов". Рекордное пополнение связано с тем, что с 28 декабря 2020 года "иноагентами" стали признавать людей - в целом туда попали 209 человек.

До этого такой статус могли получить только НКО. Пик признания НКО "иноагентами" пришелся на 2015 год - следующий после аннексии Крыма и введения санкций против России. В списки была внесена 81 некоммерческая организация.

В остальные годы статус НКО-"иноагента" получали от одной (2013) до 43 (2017) организаций. После 2015 года многие НКО отказались от иностранного финансирования или самоликвидировались, и минюст почти потерял к ним интерес.

Поскольку ряд НКО решили продолжать свою деятельность без юридического лица - с 2021 года минюст стал признавать "иноагентами" и незарегистрированные общественные объединения - пока в списке их насчитывается 11.

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