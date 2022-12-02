Польша: на аукционе в Берлине продана украденная в Варшаве работа Кандинского

Адам Истон

Би-би-си

2 декабря 2022, 21:22 GMT Обновлено 53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министерство культуры Польши утверждает, что картина была украдена из Национального музея в Варшаве почти 40 лет назад

Польские власти осудили решение немецкого аукционного дома продать картину русского художника Василия Кандинского. Они утверждают, что абстрактная акварель без названия 1928 года была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году.

Аукционисты заявили, что изучили информацию министерства культуры Польши о том, что картина была украдена, и пришли к выводу, что никаких юридических препятствий для проведения аукциона нет.

Работа была продана за 310 тысяч евро, однако после гневной реакции Польши берлинский аукционный дом Grisebach решил приостановить завершение сделки.

Официальные лица в Варшаве утверждают, что на обратной стороне картины Кандинского стоит штамп музея, откуда она изначально поступила.

Польский консул в Берлине Марцин Крол присутствовал на аукционе в Берлине, но не смог предотвратить продажу картины. По его словам, работа находится в базе данных похищенных произведений искусства Интерпола.

"Немецкий аукционный дом действовал как скупщик краденого, - написал в "Твиттере" министр культуры Польши Петр Глиньский. - Они продали картину Кандинского, зная, что она украдена из польского музея".

Автор фото, Grisebach auctioneers Berlin Подпись к фото, Василий Кандинский написал эту акварель в 1928 году

Министерство заявило, что предпримет юридические шаги, чтобы попытаться вернуть картину, назвав аукцион "крайне неэтичным и противоречащим стандартам, которые должны применяться на международном рынке искусства".

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В заявлении аукционного дома говорится, что он проявил "особую осторожность" при проверке прав собственности на акварель Кандинского и пришел к "четкому выводу, что никаких юридических возражений против аукциона нет".

Однако он все равно решил обратиться в суд и приостанавливает дальнейшее проведение аукциона до получения разъяснений.

Продажа картины Кандинского вызвала такой резонанс еще и потому, что Польша пытается вернуть тысячи произведений искусства, украденных нацистами во время Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик сказал, что продажа отражает более широкое нежелание Германии вернуть Польше украденную собственность.

"Они не хотят возвращать очень важные культурные ценности, которые они украли у Польши. Главная проблема для нас заключается в том, что немецкое законодательство защищает эту кражу. Это не очень хорошо для немецкого правопорядка", - сказал он Би-би-си.

Немецкое законодательство допускает такие продажи, поскольку по истечении 30 лет произведение не считается украденным, добавил он.

"Я рассматриваю эту ситуацию как большую проблему, потому что мы видим, что у немецкого правительства и вообще у Германии есть проблема с компенсацией и украденными у Польши культурными ценностями. Многие из них сейчас находятся на территории Германии", - сказал он.

Муларчик возглавлял парламентскую комиссию, которая подсчитала потери Польши от нацистской Германии в 1939-1945 гг. в размере 6,22 трлн злотых (1,4 трлн долларов). В октябре польское правительство направило в Берлин дипломатическую ноту с требованием компенсации.

Правительство Германии считает вопрос о военных репарациях закрытым из-за соглашения 1953 года между СССР и Восточной Германией, согласно которому тогдашние коммунистические власти Польши отказались от дальнейших претензий.