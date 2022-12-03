США представили бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, ВВС США намерены купить не менее ста таких бомбардировщиков

ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит самолеты В-1 и В-2, находящиеся на вооружении страны еще со времен холодной войны.

Презентация прошла в пятницу на заводе производителя Northrop Grumman в Калифорнии.

В-21 - первый бомбардировщик, построенный в США за последние 30 лет. Его стоимость составляет почти 700 млн долларов.

Он способен нести как ядерные, так и обычные боеприпасы.

Другие возможности бомбардировщика пока не раскрываются.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил накануне, что презентация В-21 свидетельствует о непреходящих преимуществах США в технологиях и инновациях.

Он объяснил, что создание бомбардировщика - это результат полувековых исследований и достижений в самых разных областях, в том числе в тех, которым другие страны до сих пор придавали мало значения.

Производители отмечают, что в создании нового бомбардировщика используются прорывные технологии и новые материалы, информация о которых пока засекречена.

Сообщается только, что В-12 оснащены технологиями-невидимками следующего поколения.

"Даже самые совершенные системы ПВО не смогут обнаружить B-21 в небе", - сказал министр обороны США.

Конструкция самолета предусматривает, что он сможет нести вооружения, которые еще даже не были изобретены. Американские инженеры называют это "архитектурной системой открытого типа".

В ВВС США заявляют, что В-12 может функционировать как беспилотник, но полеты без экипажа пока не обсуждались и не предусмотрены.

Ожидается, что первый полет B-21 состоится в 2023 году.