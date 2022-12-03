Критик Кадырова Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь в Швеции

час назад

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Подпись к фото, Тумсо Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за конфликта с Кадыровым

В Швеции пропал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, один из самых известных критиков главы Чечни Рамзана Кадырова. Абдурахманов и члены его семьи не выходят на связь уже несколько дней, сообщает базирующаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд", которая помогает беженцам из Чечни в Швеции, и источники Би-би-си.

Вместе с Тумсо Абдурахмановым на связь также перестал выходить его родной брат Мохмад, представитель "Вайфонда", сообщили в организации.

"Наш представитель Ассоциации Мохмад Абдурахманов, являющийся родным братом Тумсо, также неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам", - говорится в сообщении "Вайфонда".

В начале декабря в "Телеграме" появились сообщения об убийстве Абдурахманова, и было опубликовано видео якобы с телом убитого блогера. Однако пользователи сообщили, что на видео запечатлен другой человек.

2 декабря пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков сказал "Кавказскому узлу" (признан в России иностранным агентом), что не может подтвердить информацию о гибели Абдурахманова: "По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено".

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

В Грозном Тумсо Абдурахманов работал заместителем директора ФГУП "Электросвязь", но в 2015 году был вынужден уехать из Чечни из-за конфликта с семьей Кадыровых.

Конфликт начался из-за бороды Абдурахманова - она не понравилась племяннику главы Чечни Исламу Кадырову, и он остановил мужчину на улице в Грозном, отобрал телефон и отвез к себе домой, где Абдурахманова долго допрашивали о его религиозных взглядах.

После этого, в ту же ночь, Абдурахманов уехал из Чечни вместе с семьей. В Европе он стал популярным оппозиционным блогером. Сейчас на его блог в YouTube подписаны почти полмиллиона человек, а последний ролик в нем был опубликован три недели назад.

Ролики Абдурахманова набирают миллионы просмотров, а сам он получил известность за счет того, что открыто критикует Кадырова и чеченские власти.

Абдурахманов проводил совместные эфиры с чеченскими чиновниками, журналистами, детьми бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.

После одного из таких эфиров спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть.

В 2019 году Русская служба Би-би-си провела с Тумсо один день и поговорила о непростой истории Чечни в составе России, будущем региона и вражде блогера с руководством республики.

Преследования чеченских оппозиционеров в Европе

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На Абдурахманова уже совершалось покушение: в феврале 2020 года на него напал с молотком мужчина, прокравшийся в его квартиру. Блогер обратил внимание, что нападение произошло в день рождения Даудова, ранее объявившего ему кровную месть.

В январе 2021 года суд в Швеции приговорил двух человек к десяти и восьми годам заключения по делу о покушении на убийство Абдурахманова.

В июле 2020 года в Вене был застрелен чеченец Мамихан Умаров, другой чеченский оппозиционный блогер и критик Кадырова. В августе 2021 года суд в Австрии приговорил выходца из Чечни Сарали Ахтаева к пожизненному заключению по делу об убийстве Умарова.

Ранее, летом 2019 года, в центре Берлина был убит чеченец Зелимхан Хангошвили, чеченский полевой командир, участвовавший во Второй чеченской войне. Нападавшего удалось задержать, и полиция Берлина практически сразу заявил о заказном характере убийства.