В Нижневартовске после взрыва обрушились перекрытия в жилом доме, погибли шесть человек

час назад

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Автор фото, МЧС России Подпись к фото, МЧС России опубликовало фото последствий взрыва

В одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске прогремел взрыв, в результате чего обрушились перекрытия нескольких этажей. Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере шести человек.

Министерство по чрезвычайным ситуациям пишет, что в результате взрыва в доме на улице Мира также ранены девять человек, четверо из них госпитализированы (трое - в тяжелом состоянии).

Агентство ТАСС передает со ссылкой на представителей экстренных служб, что "в результате взрыва произошло обрушение пяти квартир с пятого по первый этажи одного из подъездов жилого дома" "Еще десять квартир частично повреждены в двух других подъездах", - сообщил источник агентства.

По предварительным данным экстренных служб, причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона. Как передает Интерфакс, дом не был газифицирован. Агентство уточняет, что в одной из квартир шел ремонт, во время которого и взорвался газовый баллон.

После взрыва в здании начался пожар.

Из дома эвакуированы 52 человека, повреждены 15 квартир.

Сотрудники спасательных служб продолжают разбирать завалы и искать людей.

Интерфакс сообщает со ссылкой на данные сайта "Реформа ЖКХ", что дом, в котором прогремел взрыв, был построен в 1974 году, в нем живут 226 человек.

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