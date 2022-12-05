Сообщения о взрывах на российских стратегических авиабазах в Энгельсе и под Рязанью: что известно

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. По неподтвержденным данным, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области. Сообщается, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.

Телеграм-канал "Рыбарь" выложил в сеть запись с камер наружного наблюдения, на которой видна яркая вспышка и слышны мощные раскаты.

Позднее власти заявили, что проверяют эти сообщения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения о "громком хлопке и вспышке" и заверил, что чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. "Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами", - добавил чиновник.

Помимо атаки на аэродром в Энгельсе, утром произошел инцидент на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, загорелся и взорвался бензовоз, погибли три человека, еще шесть получили ранения. О повреждениях техники не сообщается.

Российские милитаристские телеграм-каналы отмечают, что взрывы произошли почти синхронно, и считают случившееся украинской диверсией.

Министерство обороны России пока не комментировало сообщения об атаках на российскую территорию.

Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

"Обещали до конца этого года"

От Энгельса до линии фронта в Украине - около 700 километров, от Дягилево - около 500. По официальным данным, на вооружении ВСУ нет средств поражения такой дальности.

Однако в октябре "Укроборонпром" сообщил, что завершает разработку ударного беспилотника с дальностью полета 1000 км и весом боевой части 75 кг.

4 декабря пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад рассказала в эфире информационного телемарафона о переходе к финальной стадии испытаний БПЛА.

"После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. - Би-би-си), мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти", - сказала она.

Стратегические авиабазы

"Энгельс-2" - военная авиабаза российских стратегических бомбардировщиков, расположенная в 14 км к востоку от Саратова. Аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3500 метров.

На базе располагаются два тяжелых бомбардировочных авиаполка, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, способные нести ядерное оружие.

Самолеты, базирующиеся на авиабазе в Энгельсе, регулярно наносят удары крылатыми ракетами по Украине, их целью преимущественно становятся объекты энергетики.

Спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом свидетельствуют о подготовке новой масштабной ракетной атаки на Украину, писал 30 ноября Der Spiegel. На опубликованных снимках видно около 20 бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Автор фото, TASS Подпись к фото, В экстренных службах подтвердили инцидент в Дягилево