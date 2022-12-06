В Курске в районе аэродрома пожар. Это третий случай за два дня

34 минуты назад

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Автор фото, Kursk Region Administration/TASS

Сильный пожар вспыхнул во вторник утром на нефтехранилище в районе курского аэропорта. По информации главы региона Романа Старовойта, аэродром был атакован беспилотником.

"В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - написал Старовойт.

Других подтверждений тому, что причиной пожара на аэродроме стал удар БПЛА, пока нет. К 11 утра площадь пожара достигла 500 кв.м., сообщили РИА Новости представитель экстренных служб.

В понедельник утром сразу два военных аэродрома, находящихся в глубине российской территории, подверглись атакам - взрывы прогремели под Рязанью и в Энгельсе. На обоих авиабазах размещаются самолеты стратегической авиации, способные нести ядерное оружие.

Причиной инцидентов российские власти назвали атаки украинских беспилотников. По заявлению ведомства, они были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, а также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Аэропорт Курска расположен в черте города, примерно в 7 километрах к востоку от центра. От него до ближайшей точки украинской границы - около 100 км по прямой. Он используется как гражданской, так и военной авиацией. С началом российского вторжения в Украину аэропорт не обслуживает гражданские рейсы, небо над ним закрыто для полетов гражданской авиации.

По данным открытых источников, в настоящее время на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиаполк Западного военного округа, на вооружении которого стоят самолёты Су-30СМ. Аэродром именуется Халино - по названию ближайшего одноименного поселка.