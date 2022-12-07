Китай ослабляет многие ковидные ограничения после массовых протестов

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай значительног сократит масштабы тестирования

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая объявил в среду о самом значительном смягчении протоколов профилактики и контроля коронавируса с начала пандемии три года назад. Ослаблены правила, касающиеся карантина, передвижения людей, изоляции и тестирования, а также скорректированы другие аспекты политики.

В частности, теперь люди с ковидом могут изолироваться дома, а не в специальных изоляторах, если у них легкие симптомы или их нет вовсе.

Для посещения большинства заведений больше не требуются тесты, жители Китая также смогут более свободно передвигаться по стране.

Это решение свидетельствует о том, что Китай наконец отходит от политики "нулевого ковида" и стремится "жить с вирусом", как большинство других стран. При этом в стране поднимается новая волна заражений - более 30 тыс. случаев ежедневно.

До сих пор китайские власти принудительно отправляли больных ковидом и всех, кто находился с ними в близком контакте, в карантинные лагеря.

Сообщалось также, что в некоторых центрах плохие условия проживания и не хватает персонала.

Ослабление мер произошло после крупнейших за последние десятилетия акций протеста. В большинстве случаев граждане протестовали против политики "нулевого ковида" и связанных с ней запретительных мер, но в некоторых местах протестующие открыто критиковали Си Цзиньпина и Коммунистическую партию Китая - крайне редкое по китайским меркам явление.

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После этих протестов в конце ноября в некоторых городах власти начали ослаблять антиковидные меры. В своих выступлениях чиновники также стали смягчать риторику об опасности коронавируса, хотя сам Си Цзиньпин подчеркивал, что политика "нулевого ковида" не подлежит изменению.

В частности, на минувшей неделе вице-премьер страны Сунь Чуньлан сказала, что Китай вступает в "новую ситуацию" и что патогенность вируса снижается.

Эксперты предупредили, что любое ослабление политики "нулевого ковида" в Китае должно происходить постепенно: в стране с населением 1,4 миллиарда человек внезапное ослабление карантинных норм наверняка вызовет огромный скачок заболеваемости, который может оказаться не по силам системе здравоохранения.

Ключевой фактор - ускорение вакцинации пожилого населения, считают медики.

"Основной способ для Китая выйти из ковида с наименьшим ущербом - это вакцинация, и три дозы вакцины - обязательное условие", - сказал Би-би-си в начале недели профессор Айван Хунг из Гонконгского университета.

Внешние границы Китая по-прежнему закрыты для большинства иностранцев. Некоторые аналитики, правда, рассматривают изменения в антиковидной политике как предвестник скорого открытия страны внешнему миру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Основной упор будет делаться на вакцинацию пожилых людей

С начала пандемии китайские власти боролись с ней методами, установленными для таких опасных заболеваний, как бубонная чума и холера. Ресурсоемкая и сверхжесткая политика сдерживания и ликвидации вспышек привела к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

Что изменилось