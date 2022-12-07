Китай ослабляет многие ковидные ограничения после массовых протестов
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Государственный комитет по делам здравоохранения Китая объявил в среду о самом значительном смягчении протоколов профилактики и контроля коронавируса с начала пандемии три года назад. Ослаблены правила, касающиеся карантина, передвижения людей, изоляции и тестирования, а также скорректированы другие аспекты политики.
В частности, теперь люди с ковидом могут изолироваться дома, а не в специальных изоляторах, если у них легкие симптомы или их нет вовсе.
Для посещения большинства заведений больше не требуются тесты, жители Китая также смогут более свободно передвигаться по стране.
Это решение свидетельствует о том, что Китай наконец отходит от политики "нулевого ковида" и стремится "жить с вирусом", как большинство других стран. При этом в стране поднимается новая волна заражений - более 30 тыс. случаев ежедневно.
До сих пор китайские власти принудительно отправляли больных ковидом и всех, кто находился с ними в близком контакте, в карантинные лагеря.
Сообщалось также, что в некоторых центрах плохие условия проживания и не хватает персонала.
Ослабление мер произошло после крупнейших за последние десятилетия акций протеста. В большинстве случаев граждане протестовали против политики "нулевого ковида" и связанных с ней запретительных мер, но в некоторых местах протестующие открыто критиковали Си Цзиньпина и Коммунистическую партию Китая - крайне редкое по китайским меркам явление.
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Конец истории Подкаст
После этих протестов в конце ноября в некоторых городах власти начали ослаблять антиковидные меры. В своих выступлениях чиновники также стали смягчать риторику об опасности коронавируса, хотя сам Си Цзиньпин подчеркивал, что политика "нулевого ковида" не подлежит изменению.
В частности, на минувшей неделе вице-премьер страны Сунь Чуньлан сказала, что Китай вступает в "новую ситуацию" и что патогенность вируса снижается.
Эксперты предупредили, что любое ослабление политики "нулевого ковида" в Китае должно происходить постепенно: в стране с населением 1,4 миллиарда человек внезапное ослабление карантинных норм наверняка вызовет огромный скачок заболеваемости, который может оказаться не по силам системе здравоохранения.
Ключевой фактор - ускорение вакцинации пожилого населения, считают медики.
"Основной способ для Китая выйти из ковида с наименьшим ущербом - это вакцинация, и три дозы вакцины - обязательное условие", - сказал Би-би-си в начале недели профессор Айван Хунг из Гонконгского университета.
Внешние границы Китая по-прежнему закрыты для большинства иностранцев. Некоторые аналитики, правда, рассматривают изменения в антиковидной политике как предвестник скорого открытия страны внешнему миру.
С начала пандемии китайские власти боролись с ней методами, установленными для таких опасных заболеваний, как бубонная чума и холера. Ресурсоемкая и сверхжесткая политика сдерживания и ликвидации вспышек привела к тяжелым экономическим и социальным последствиям.
Что изменилось
- Зоны повышенного риска будут устанавливаться в отдельных зданиях или этажах в многоквартирных домах - их нельзя произвольно расширять до размеров района или города.
- Масштабы и частота тестирования значительно сокращаются.
- Для входа в учреждения больше не требуется отрицательный тест (кроме медицинских учреждений, школ и детских садов). Он также не нужен для путешествий по стране.
- Бессимптомные пациенты и больные с легкими симптомами могут отсидеть карантин дома. Изоляция в специальном карантинном пункте - по желанию.
- В районах высокого риска, в которых в течение пяти дней подряд не было новых случаев заболевания, карантин снимается.
- Аптеки не могут ограничивать продажу безрецептурных препаратов от простуды - жаропонижающих и снимающих кашель.
- Во всех регионах Китая упор будет делаться на вакцинации пожилого населения.
- В районах, не отнесенных к зонам повышенного риска, не будут вводиться ограничения на передвижение, в них не будут приостанавливать работу предприятий и местного бизнеса.
- Категорически запрещается блокировать пожарные лестницы, аварийные выходы жилых домов или ворота жилых комплексов. Доступ людей к медицинской помощи и аварийным выходам должен быть беспрепятственным.
- В кампусах, где нет вспышек заболевания, очные занятия будут проводиться в обычном режиме, а супермаркеты, столовые, спортивные площадки и библиотеки на территории кампуса будут открыты.