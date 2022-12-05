Спутниковые снимки оккупированного Мариуполя: новый военный объект, свежие могилы, огороженный Драмтеатр

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Снимки мариупольского кладбища, сделанные в марте 2022 года. В начале этого года российские войска осаждали город почти три месяца, и постоянные артиллерийские обстрелы оставили большую его часть в руинах. По оценкам украинских властей, за время осады погибло около 25 тысяч мирных жителей. ООН смогла подтвердить гибель 1348 мирных жителей, но сказала, что реальное число погибших "вероятно, на тысячи больше".