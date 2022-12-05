Спутниковые снимки оккупированного Мариуполя: новый военный объект, свежие могилы, огороженный Драмтеатр

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Россия укрепляет свое военное присутствие в захваченном портовом городе Мариуполь.

Автор фото, Maxar

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Россия расширяет свое военное присутствие в захваченном портовом городе Мариуполь, там стоится крупный военный объект, следует из спутниковых фотографий, опубликованных компанией Maxar. Новый U-образный комплекс расположен недалеко от центра города. Би-би-си не может проверить это или подтвердить, для чего используется новое здание.

Автор фото, Maxar

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Снимки мариупольского кладбища, сделанные в марте 2022 года. В начале этого года российские войска осаждали город почти три месяца, и постоянные артиллерийские обстрелы оставили большую его часть в руинах. По оценкам украинских властей, за время осады погибло около 25 тысяч мирных жителей. ООН смогла подтвердить гибель 1348 мирных жителей, но сказала, что реальное число погибших "вероятно, на тысячи больше".

Автор фото, Maxar

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На снимках кладбища, сделанных в ноябре, видны новые могилы справа и слева на переднем плане. Это фото показывает, что кладбище расширяется. Сообщается, что в последние месяцы российские войска выносят трупы из разрушенных зданий и увозят их для захоронения. В прошлом месяце анализ изображений, полученных программой Би-Би-си “Панорама”, показал, что на кладбище было вырыто 1500 новых могил.

Автор фото, Maxar

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Руины печально известного драмтеатра в Мариуполе, март 2022 года. 16 марта в результате российского удара здесь погибли, как предполагается, сотни мирных жителей, включая детей, которые укрывались в подвале здания. Amnesty International провела расследование трагедии и пришла к выводу, что российские военные, по всей видимости, намеренно целились в театр и с высокой вероятностью сбросили с военного самолета две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно. Организация назвала это "безоговорочным военным преступлением". Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру.

Автор фото, Maxar

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Теперь вокруг руин драмтеатра в Мариуполе установлены высокие заграждения.

Автор фото, Maxar

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Жилые дома в Мариуполе после российских ударов в марте. По оценкам украинских властей, до 90% инфраструктуры города было разрушено в результате российских бомбардировок.

Автор фото, Maxar

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Новые изображения свидетельствуют о том, что Россия начала сносить многие жилые дома, которые не подлежали восстановлению.

Автор фото, Maxar

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У здания торгового центра на свежем снимке видно большое количество строительных материалов.

Автор фото, Maxar

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В марте во время осады к этому торговому центру стекались жители в ожидании продовольствия и других необходимых вещей.