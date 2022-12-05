Спутниковые снимки оккупированного Мариуполя: новый военный объект, свежие могилы, огороженный Драмтеатр

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Руины печально известного драмтеатра в Мариуполе, март 2022 года. 16 марта в результате российского удара здесь погибли, как предполагается, сотни мирных жителей, включая детей, которые укрывались в подвале здания. Amnesty International провела расследование трагедии и пришла к выводу, что российские военные, по всей видимости, намеренно целились в театр и с высокой вероятностью сбросили с военного самолета две 500-килограммовые бомбы, сдетонировавшие одновременно. Организация назвала это "безоговорочным военным преступлением". Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру.