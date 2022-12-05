Гособвинение попросило приговорить Илью Яшина к девяти годам колонии по делу о "фейках" об армии

12 минут назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Прокурор попросил суд приговорить к девяти годам колонии российского оппозиционера Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-"иноагентов"), обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии.

Помимо лишения свободы в колонии строгого режима сторона обвинения потребовала запретить политику четыре года пользоваться интернетом.

Яшин обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти).

По версии обвинения, Яшин в ходе стрима в YouTube "утвердительно сообщил" зрителям, что российские военные убивали мирных жителей украинской Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Дело Яшина

После 24 февраля Яшин был одним из немногих российских оппозиционных политиков, кто оставался в стране, при этом занимая жесткую антивоенную позицию.

Дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти против него возбудили в июле. Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поводом для возбуждения дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин показал и прокомментировал сюжет Би-би-си о преступлениях российской армии в Буче. По утверждению следствия, Яшину "было достоверно известно", что опубликованные фото и видео, "якобы свидетельствующие о противоправных действиях" российских военных в Буче, "являются провокацией".

Международный уголовный суд весной начал расследование трагедии в Буче, западные страны обвиняют Россию в военных преступлениях, Москва отвергает обвинения, несмотря на множество свидетельств, подтверждающих такие преступления.

Яшина отправили под арест 13 июля - в день, когда он должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

До этого на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тыс. рублей.

Также Яшин проходил свидетелем по делу Алексея Горинова, который, как и он, был депутатом Красносельского района Москвы. Горинову дали семь лет колонии за выступление, в котором тот осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей.

Яшин вину не признает. Перед началом процесса в Мещанском суде политик называл свое дело "совершенно пустым, позорным и за километр воняющим политикой" и обещал превратить суд в "антивоенную трибуну".

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