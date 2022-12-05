"Режим гоблина" стал словом года по версии Оксфордского словаря. Это не имеет отношения к "оркам"
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Словом года по версии Оксфордского словаря английского языка стало выражение goblin mode ("режим гоблина"), которое приобрело популярность еще во время локдаунов.
В этом году издательство Oxford University Press впервые решило определить слово года голосованием. Публике предлагалось выбрать из трех вариантов, предложенных составителями словаря.
Тысячи людей усилием воли вышли из "режима гоблина" и высказались - фраза победила с большим перевесом, набрав 318956 голосов, что составляет 93% от общего числа голосовавших. Второе место заняло слово metaverse ("метавселенная") из лексикона компании Meta (объявленной в этом же, 2022 году, в России "экстремистской организацией").
Goblin mode в словаре толкуется как сленговое выражение, означающее "беззастенчиво распущенное, ленивое, неряшливое или жадное" поведение, противоречащее социальным нормам или ожиданиям.
Этот термин начал появляться в интернете еще в 2009 году, но стал по-настоящему популярным в этом году из-за выдуманного скандала, связанного с актрисой и моделью Джулией Фокс, а также популярного поста в соцсети Reddit, описывающего, как ведет себя гоблин (или человек, уподобляющийся этому мифическому существу).
По мере снятия ковидных ограничений термин становился все более и более популярным: многие люди осознали, что не хотят жить и работать или учиться так, как до пандемии.
Журнал PC Gamer начал кампанию в поддержку этого термина и просил читателей "отложить в сторону наши мелкие разногласия и проголосовать за "состояние гоблина", а не за "метавселенную" в качестве Оксфордского слова года", потому что "режим гоблина - это наше все".
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Многие из нас время от времени наверняка впадают в такое состояние, вольно или невольно.
В этом году издательство впервые решило дать сделать выбор широкой публике.
Каспер Гратвол, президент Oxford Languages, сказал, что люди перестали отторгать своего внутреннего гоблина.
Он добавил: "Мы надеялись, что публике будет интересно поучаствовать в этом процессе, но такой уровень энтузиазма нас просто поразил".
"Такая активная реакция демонстрирует, насколько важен наш лексикон для понимания, кто мы и что происходит в окружающем нас мире. Учитывая, какой год мы прожили, "режим гоблина" знаком и понятен всем нам, кто чувствовал себя в это время подавленным или растерянным", - продолжил он.
"Это облегчение - признать, что мы не всегда соответствуем тому идеализированному и тщательно выстроенному образу, который нас подталкивают демонстрировать ленты "Инстаграма" и "Тиктока", - подчеркнул Гратвол.
Metaverse набрала 14484 голоса, за ним следует выражение "#IStandWith" - "#Яс" ("я поддерживаю"), за которое было отдано 8639 голосов.
В прошлом году словом года стало "vax" (все, что связано с вакцинами), что отражало интерес к вакцинам и вакцинации вслед за созданием вакцины против коронавируса.