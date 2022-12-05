"Режим гоблина" стал словом года по версии Оксфордского словаря. Это не имеет отношения к "оркам"

5 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время локдаунов многие люди перешли в "режим гоблина": не вылезали из пижам или халатов, не обращали внимание на бардак, предавались лени

Словом года по версии Оксфордского словаря английского языка стало выражение goblin mode ("режим гоблина"), которое приобрело популярность еще во время локдаунов.

В этом году издательство Oxford University Press впервые решило определить слово года голосованием. Публике предлагалось выбрать из трех вариантов, предложенных составителями словаря.

Тысячи людей усилием воли вышли из "режима гоблина" и высказались - фраза победила с большим перевесом, набрав 318956 голосов, что составляет 93% от общего числа голосовавших. Второе место заняло слово metaverse ("метавселенная") из лексикона компании Meta (объявленной в этом же, 2022 году, в России "экстремистской организацией").

Goblin mode в словаре толкуется как сленговое выражение, означающее "беззастенчиво распущенное, ленивое, неряшливое или жадное" поведение, противоречащее социальным нормам или ожиданиям.

Этот термин начал появляться в интернете еще в 2009 году, но стал по-настоящему популярным в этом году из-за выдуманного скандала, связанного с актрисой и моделью Джулией Фокс, а также популярного поста в соцсети Reddit, описывающего, как ведет себя гоблин (или человек, уподобляющийся этому мифическому существу).

По мере снятия ковидных ограничений термин становился все более и более популярным: многие люди осознали, что не хотят жить и работать или учиться так, как до пандемии.

Журнал PC Gamer начал кампанию в поддержку этого термина и просил читателей "отложить в сторону наши мелкие разногласия и проголосовать за "состояние гоблина", а не за "метавселенную" в качестве Оксфордского слова года", потому что "режим гоблина - это наше все".

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Многие из нас время от времени наверняка впадают в такое состояние, вольно или невольно.

В этом году издательство впервые решило дать сделать выбор широкой публике.

Каспер Гратвол, президент Oxford Languages, сказал, что люди перестали отторгать своего внутреннего гоблина.

Он добавил: "Мы надеялись, что публике будет интересно поучаствовать в этом процессе, но такой уровень энтузиазма нас просто поразил".

"Такая активная реакция демонстрирует, насколько важен наш лексикон для понимания, кто мы и что происходит в окружающем нас мире. Учитывая, какой год мы прожили, "режим гоблина" знаком и понятен всем нам, кто чувствовал себя в это время подавленным или растерянным", - продолжил он.

"Это облегчение - признать, что мы не всегда соответствуем тому идеализированному и тщательно выстроенному образу, который нас подталкивают демонстрировать ленты "Инстаграма" и "Тиктока", - подчеркнул Гратвол.

Metaverse набрала 14484 голоса, за ним следует выражение "#IStandWith" - "#Яс" ("я поддерживаю"), за которое было отдано 8639 голосов.

В прошлом году словом года стало "vax" (все, что связано с вакцинами), что отражало интерес к вакцинам и вакцинации вслед за созданием вакцины против коронавируса.