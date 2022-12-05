Массовые протесты в Монголии: демонстранты пытались штурмовать здание правительства

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На демонстрации собрались тысячи людей, среди которых много молодежи

В столице Монголии Улан-Баторе третий день проходят массовые акции протеста, участники которых обвиняют чиновников в коррупции и мошенничестве с поставками угля - крупнейшим источником дохода монгольского бюджета. В понедельник демонстранты попытались штурмовать здание правительства, однако затем добровольно покинули центральную площадь города. Парламент страны во вторник проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию и выдвинутые во время выступлений обвинения.

В субботу участники акций протеста хотели подойти к официальной резиденции президента Монголии, однако дорогу им преградила полиция. В понедельник акция возобновилась - и переросла в столкновения с силовыми органами.

Несмотря на морозы (температура в Улан-Баторе опустилась до отметки -21С), несколько тысяч демонстрантов собрались на центральной площади им. Сухэ-Батора. Как передает агентство ТАСС, протестующие попытались перекрыть ведущие к площади дороги и подожгли установленную в ледовом городке соломенную елку. Они также намеревались штурмовать дом правительства страны, но тех, кто сумел войти в здание, задержали - и вскоре освободили.

Власти монгольской столицы приняли решение о разгоне протестующих, но те освободили площадь добровольно - и, как уточняет ТАСС, даже убрали за собой мусор.

Чем они недовольны

Демонстранты требовали распустить парламент страны и привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников, которых они подозревают коррупции.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Протестующие заполнили центральную площадь Сухэ-Батора

В середине ноября монгольское антикоррупционное агентство объявило, что более 30 должностных лиц, в том числе генеральный директор государственной угледобывающей компании "Эрдэнэс Таван-Толгой", находятся под следствием по обвинению в хищениях.

Один из монгольских депутатов Тогмидын Доржханд заявил на пресс-конференции в парламенте, что с 2013 года в Китай было поставлено 6.4 млн тонн угля, который не зарегистрировали на монгольской таможне. При этом сообщалось, что грузовики с углем, которые направлялись в Китай, проходили по документам как обычные пассажирские автомобили.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Запасы каменного угля на монгольском месторождении "Таван-Толгой" составляют около 7,5 млрд тонн. Поставки угля, который используется для производства каменноугольного кокса, являются важнейшим источником монгольского бюджета: на его добычу приходится около 25% ВВП страны. При этом 86% своего экспорта Монголия отправляет в Китай, а уголь составляет более половины этого объема.

Протестующие считают, что следствие о незаконных поставках угля ведется ненадлежащим образом и требуют назвать имена подозреваемых чиновников. Многие демонстранты также убеждены, что за коррупционными схемами стоит группа депутатов парламента. Представители компании "Эрдэнэс Таван-Толгой" пока не прокомментировали обвинения.

Как уточняет ТАСС, после протестов власти страны согласились создать рабочую группу для диалога с демонстрантами. "На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства", - цитирует ТАСС Дашзэгвийна Амарбаясгалана - главу секретариата правительства Монголии и лидера правящей Монгольской народной партии.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Протестующие пытаются ворваться в дом правительства Монголии

Как и во многих других странах мира, после российского вторжения в Украину в Монголии резко выросла инфляция: сейчас она достигает 15,2%.

Впрочем, политическая и экономическая нестабильность в Монголии продолжается уже не первый год. В 2021-м нынешний президент страны Ухнаагийн Хурэлсух был вынужден подать в отставку с должности премьер-министра из-за скандала, связанного с лечением женщины, у которой был обнаружен коронавирус. Сообщалось, что только что родившую ребенка пациентку посадили в машину в тапочках и халате, что вызвало возмущение людей.

Через несколько месяцев после этого Ухнаагийн Хурэлсух победил на президентских выборах, получив почти 70% голосов.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: