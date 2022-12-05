Новый массированный ракетный удар по Украине: Киев сообщает о взлетевших Ту-95 и "Калибрах"
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В понедельник во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об угрозе ракетных ударов. Представители украинской армии говорят, что армия РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, есть также данные о запуске ракет "Калибр" из Черного моря.
В восточных и центральных регионах Украины работает противовоздушная оборона, сообщается о взрывах.
Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире украинского телевидения, что ракеты выпустила стратегическая авиация из районов Волгодонска и Каспийского моря, а также с кораблей Черноморского флота.
"Нужно сохранять спокойствие, на сегодняшний день, беречь себя, идти в укрытие, - сказал Игнат (цитата по агентству Интерфакс Украина). - Тут уже не тренировки, ракеты уже запущены. РФ продолжает делать то, что она начала делать 10 октября - бить по объектам, прежде всего, критической инфраструктуры".
"Тревогу не игнорируйте, отобьемся, - предупредил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. - ПВО, работайте, ребята, лучшие".
После объявления воздушной тревоги многие жители Киева устремились в убежища, в том числе в киевский метрополитен.
Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры и связанных с этим аварийных отключениях электроэнергии. Диспетчеры "Укрэнерго" работают над восстановлением энергосистемы, сообщает компания, и просит оставаться в укрытиях.
Сегодняшние удары снова привели к перебоям с подачей электричества в соседней с Украиной Молдове, сообщила энергетическая компания Moldelectrica.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким написал в сувоем телеграм-канале, что в России взлетели 14 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. "14 Ту-95 уже в воздухе, я так понимаю, на 6-8 меньше, чем планировали, что ж, посмотрим, сохраняем спокойствие", - написал Ким.
В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. По неподтвержденным данным, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области. Сообщается, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.
Глава Винницкой области Сергей Борзов также сообщил о том, что "в небе Украины - много ракет".
"Есть угроза ракетных ударов. Во время тревоги максимально находитесь в укрытиях!" - сообщил руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
По данным военных корреспондентов, армия РФ могла запустить от нескольких десятков до сотни ракет.
Последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 23 ноября. Тогда из-за поражения многих объектов энергетической инфраструктуры впервые в истории произошел блэкаут страны. В аварийном режиме отключились все блоки украинских атомных электростанций.
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