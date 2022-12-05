Новый массированный ракетный удар по Украине: Киев сообщает о взлетевших Ту-95 и "Калибрах"

48 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, После объявления воздушной тревоги жители Киева укрываются в метро

В понедельник во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога, местные власти сообщили об угрозе ракетных ударов. Представители украинской армии говорят, что армия РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, есть также данные о запуске ракет "Калибр" из Черного моря.

В восточных и центральных регионах Украины работает противовоздушная оборона, сообщается о взрывах.

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире украинского телевидения, что ракеты выпустила стратегическая авиация из районов Волгодонска и Каспийского моря, а также с кораблей Черноморского флота.

"Нужно сохранять спокойствие, на сегодняшний день, беречь себя, идти в укрытие, - сказал Игнат (цитата по агентству Интерфакс Украина). - Тут уже не тренировки, ракеты уже запущены. РФ продолжает делать то, что она начала делать 10 октября - бить по объектам, прежде всего, критической инфраструктуры".

"Тревогу не игнорируйте, отобьемся, - предупредил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. - ПВО, работайте, ребята, лучшие".

После объявления воздушной тревоги многие жители Киева устремились в убежища, в том числе в киевский метрополитен.

Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры и связанных с этим аварийных отключениях электроэнергии. Диспетчеры "Укрэнерго" работают над восстановлением энергосистемы, сообщает компания, и просит оставаться в укрытиях.

Сегодняшние удары снова привели к перебоям с подачей электричества в соседней с Украиной Молдове, сообщила энергетическая компания Moldelectrica.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким написал в сувоем телеграм-канале, что в России взлетели 14 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. "14 Ту-95 уже в воздухе, я так понимаю, на 6-8 меньше, чем планировали, что ж, посмотрим, сохраняем спокойствие", - написал Ким.

В понедельник утром СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. По неподтвержденным данным, примерно в 6 утра по местному времени беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области. Сообщается, что два бомбардировщика Ту-95 получили повреждения, двое военнослужащих ранены.

Глава Винницкой области Сергей Борзов также сообщил о том, что "в небе Украины - много ракет".

"Есть угроза ракетных ударов. Во время тревоги максимально находитесь в укрытиях!" - сообщил руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

По данным военных корреспондентов, армия РФ могла запустить от нескольких десятков до сотни ракет.