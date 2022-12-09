Илью Яшина приговорили к 8,5 года по делу о "военных фейках"

12 минут назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Мещанский суд Москвы назначил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима оппозиционеру Илье Яшину (внесен в реестр "иноагентов"), обвиняемому в распространении "фейков" о российской армии. Это самый большой срок, вынесенный в России по статье о "военных фейках".

"Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остаётся лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале политика после оглашения приговора.

Прокурор просил суд приговорить Яшина к девяти годам колонии общего режима и запретить ему пользоваться интернетом на четыре года.

Дело Яшина

Дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти) против Яшина возбудили в июле.

До этого Яшина заключали под арест по обвинению в неповиновении полиции, а также составили на него четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав по трем из них на 90 тыс. рублей.

Кроме того, политик проходил свидетелем по делу депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который получил первый реальный срок по статье о "военных фейках" (семь лет колонии).

Яшин утверждал, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из России. Несмотря на это он принял решение остаться и продолжал выступать против российского вторжения в Украину.

Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны занимается международный уголовный суд.

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Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче "провокацией", а кадры с трупами на улицах "постановочными". В суде эту версию повторял прокурор.

По версии обвинения, Яшин "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений", что российские военные убивали жителей Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Яшин, выступая в суде, подчеркивал, что рассказывая о событиях в Буче, он следовал классическим стандартам журналистики и ознакомил зрителей с разными точками зрения - озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского минобороны. Также Яшин заявлял в суде, что настоящий гражданин, по его мнению, обязан критически подходить к тому, что ему внушают власти.

В ходе прений Яшин заявил, что не испытывает иллюзий и не рассчитывает на оправдательный приговор. Выступая с последним словом, он обратился в том числе к президенту России Владимиру Путину и призвал его немедленно вывести войска с территории Украины.

"Пусть мои слова прозвучат гласом вопиющего в пустыне, но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной, вывести войска с ее территории и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Помните, что каждый новый день войны - это новые жертвы. Хватит", - сказал Яшин.

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