Бандероли с глазами животных. Почта Испании обнаружила еще три угрожающие посылки для дипломатов Украины

38 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, До трех посылок, обнаруженных в понедельник, похожий пакет был доставлен в посольство Украины в пятницу

В понедельник испанская почта обнаружила еще три посылки с глазами животных, адресованные дипломатическим представительствам Украины в Испании. На прошлой неделе подобные "пропитанные красной жидкостью" пакеты пришли по почте в украинские диппредставительства в нескольких европейских странах.

По данным полиции Испании, новые пакеты были отправлены в посольство Украины в Мадриде, а также консульства в Барселоне и Малаге, но сотрудники службы безопасности перехватили их в офисе национального почтового оператора страны.

В конце прошлой недели о получении пакетов с глазами животных сообщали украинские посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Чехии и Испании.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал эти письма "спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств".

Письма со взрывчаткой

Посылкам с глазами животных предшествовали бандероли со взрывчаткой, обнаруженные силами безопасности Испании в корреспонденции для нескольких компаний и организаций. В их числе было письмо и с бомбой, отправленное на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса.

30 ноября одна из заминированных бандеролей взорвалась во дворе здания посольства Украины в Мадриде. Тогда пострадал его сотрудник, открывший посылку.

Пока известно о шести бандеролях со взрывчаткой:

24 ноября - обнаружение взрывчатки в письме на имя премьер-министра Педро Санчеса (рассказали об этом лишь 1 декабря);

Педро Санчеса (рассказали об этом лишь 1 декабря); 30 ноября - взрыв в посольстве Украины в Мадриде, перехват письма со взрывчаткой в оружейной компании Instalaza на северо-востоке Испании;

Украины в Мадриде, перехват письма со взрывчаткой в Instalaza на северо-востоке Испании; 1 декабря - сразу три бомбы: на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, в испанском министерстве обороны и посольстве США.

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В субботу испанская полиция сообщила, что все шесть писем с бомбами, судя по имеющейся информации, были отправлены из города Вальядолид на северо-западе Испании.

МИД Украины высказал предположение, что отправившие эти посылки люди преследовали одну цель. "Не будучи способными остановить Украину, нас пытаются запугать на дипломатическом фронте. Могу сразу сказать, что попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", - сказал на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На прошлой неделе неизвестные также испачкали экскрементами дверь квартиры украинского посла в Ватикане. А посольство Украины в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, сообщил спикер МИД страны Олег Николенко.

Новые посылки с глазами животных в понедельник выявили сотрудники службы безопасности почтового оператора Испании, которые сообщили об этом полиции. По словам источника агентства Рейтер, полицейские не обнаружили в посылке взрывчатых веществ.