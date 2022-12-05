"Ложные заголовки" или уступка протестующим? Действительно ли в Иране упразднили полицию нравов

11 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующий держит фотографию Махсы Амини во время протестов в Турции в прошлом месяце.

Жители Ирана и мировое сообщество пытаются понять, как трактовать заявления иранского генерального прокурора, который заявил о роспуске полиции нравов, в том числе следящей за ношением хиджабов и выполнением законов о "скромности" в одежде. Некоторые государственные СМИ страны говорят, что чиновника неправильно поняли, а недовольные строгим исламским дресс-кодом жители Ирана не намерены прекращать протесты.

В течение выходных генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, выступая на религиозной конференции: "Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была упразднена там, где ее создали". Однако при этом он подчеркнул, что судебные органы продолжат "следить за поведением на районном уровне".

Полиция нравов в Иране - часть национальной полиции и подчиняется МВД, а не судебной власти. Но за день до этого тот же генпрокурор сказал, что "и парламент, и судебные органы работают над вопросом" об изменении закона, который обязывает женщин покрывать голову.

Многим это дало повод говорить о том, что власть пошла навстречу протестующим и даже о некоторой либерализации строгих правил.

Что бы это значило?

Иранские журналисты и политологи утверждают, что если бы власти действительно приняли решение о роспуске полиции нравов, они сделали бы это в ходе официальной процедуры - как минимум, провели бы пресс-конференцию представителей правительства с объявлением для всей страны. В данном случае этого не произошло.

После того, как Би-би-си и другие иностранные СМИ подхватили заявление генерального прокурора, некоторые иранские государственные средства массовой информации поспешили опровергнуть сообщения о роспуске полиции нравов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Мы все Махса Амини" - скандируют протестующие в разных странах. На фото протест в Стамбуле

Государственный арабоязычный телеканал "Аль-Алам" заявил, что кто-то "попытался неверно истолковать" слова генерального прокурора. "Максимум, что можно понять из замечаний Мохаммеда Джафара Монтазери, - это то, что патрули полиции нравов не были связаны с судебной системой с момента их создания", - говорится в заявлении телеканала.

А консервативное издание Student News Network (SNN) отвергло "ложные заголовки" и подчеркнуло, что ношение хиджаба "по-прежнему является законом в Иране".

В то же время, реформистская газета "Шарк" сообщила, что в отделе по связям с общественностью полиции Тегерана уклонились от вопроса издания о роспуске патрулей полиции нравов.

Спросили об этом и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна, когда он находился с визитом в Сербии. Тот ни подтвердил, ни опроверг сообщения и заявил: "В Иране все идет хорошо, в рамках демократии и свободы".

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в телевизионном эфире в субботу, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституцией, "но существуют гибкие методы реализации конституции".

Ранее иранские власти неоднократно заявляли, что правила ношения хиджаба не подлежат пересмотру.

"У нас революция"

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Массовые протесты в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов арестовала за неправильное ношение хиджаба. Позже она умерла - демонстранты убеждены, что это произошло из-за побоев, хотя власти утверждают, что смерть наступила от сердечного приступа.

Гибель Амини стала поводом для начала демонстраций, однако очень быстро среди лозунгов появились и политические требования по свержению режима. Проявилось также давнее недовольство иранцев бедностью, безработицей, неравенством, несправедливостью и коррупцией.

Незамуддин Мусави, пресс-секретарь совета директоров Исламской консультативной ассамблеи, заявил в воскресенье, что вопрос о массовых протестах в Иране был поднят на недавнем закрытом заседании парламента и правительства. По его словам, и в правительстве, и в парламенте подчеркнули, что большинство протестов связано c экономическими проблемами, и "лучший способ достичь стабильности - обратить внимание на реальные требования народа".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Женщины и девушки - во главе иранских протестов. Они демонстративно снимают хиджабы и платки и жгут их на улицах

Если слова генпрокурора о роспуске полиции нравов подтвердятся, это станет уступкой протестующим. Однако нет никаких гарантий, что демонстрации после этого остановятся.

"Тот факт, что правительство решило распустить полицию нравов, не означает, что протесты заканчиваются", - заявила жительница Ирана в радиопрограмме Newshour Всемирной службы Би-би-си.

"Даже если правительство скажет, что хиджаб - личный выбор каждого, этого недостаточно. Люди знают, что у Ирана нет будущего с этим правительством у власти. Мы увидим еще больше людей из разных слоев иранского общества, умеренных и традиционных, которые выступают в поддержку женщин и пытаются вернуть больше своих прав", - добавила девушка.

Другая женщина сказала: "Нас, протестующих, больше не волнует хиджаб. Мы выходим без него последние 70 дней. То, что у нас происходит, - это революция. Хиджаб был ее началом, и мы не хотим ничего меньшего, чем смерть диктатора и смена режима".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что упразднение иранской полиции нравов может быть "позитивным моментом" Он также похвалил "необычайное мужество иранской молодежи, особенно женщин, которые возглавляли эти протесты".