"Ложные заголовки" или уступка протестующим? Действительно ли в Иране упразднили полицию нравов
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Жители Ирана и мировое сообщество пытаются понять, как трактовать заявления иранского генерального прокурора, который заявил о роспуске полиции нравов, в том числе следящей за ношением хиджабов и выполнением законов о "скромности" в одежде. Некоторые государственные СМИ страны говорят, что чиновника неправильно поняли, а недовольные строгим исламским дресс-кодом жители Ирана не намерены прекращать протесты.
В течение выходных генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, выступая на религиозной конференции: "Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была упразднена там, где ее создали". Однако при этом он подчеркнул, что судебные органы продолжат "следить за поведением на районном уровне".
Полиция нравов в Иране - часть национальной полиции и подчиняется МВД, а не судебной власти. Но за день до этого тот же генпрокурор сказал, что "и парламент, и судебные органы работают над вопросом" об изменении закона, который обязывает женщин покрывать голову.
Многим это дало повод говорить о том, что власть пошла навстречу протестующим и даже о некоторой либерализации строгих правил.
Что бы это значило?
Иранские журналисты и политологи утверждают, что если бы власти действительно приняли решение о роспуске полиции нравов, они сделали бы это в ходе официальной процедуры - как минимум, провели бы пресс-конференцию представителей правительства с объявлением для всей страны. В данном случае этого не произошло.
После того, как Би-би-си и другие иностранные СМИ подхватили заявление генерального прокурора, некоторые иранские государственные средства массовой информации поспешили опровергнуть сообщения о роспуске полиции нравов.
Государственный арабоязычный телеканал "Аль-Алам" заявил, что кто-то "попытался неверно истолковать" слова генерального прокурора. "Максимум, что можно понять из замечаний Мохаммеда Джафара Монтазери, - это то, что патрули полиции нравов не были связаны с судебной системой с момента их создания", - говорится в заявлении телеканала.
А консервативное издание Student News Network (SNN) отвергло "ложные заголовки" и подчеркнуло, что ношение хиджаба "по-прежнему является законом в Иране".
В то же время, реформистская газета "Шарк" сообщила, что в отделе по связям с общественностью полиции Тегерана уклонились от вопроса издания о роспуске патрулей полиции нравов.
Спросили об этом и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна, когда он находился с визитом в Сербии. Тот ни подтвердил, ни опроверг сообщения и заявил: "В Иране все идет хорошо, в рамках демократии и свободы".
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил в телевизионном эфире в субботу, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституцией, "но существуют гибкие методы реализации конституции".
Ранее иранские власти неоднократно заявляли, что правила ношения хиджаба не подлежат пересмотру.
"У нас революция"
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Конец истории Подкаст
Массовые протесты в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов арестовала за неправильное ношение хиджаба. Позже она умерла - демонстранты убеждены, что это произошло из-за побоев, хотя власти утверждают, что смерть наступила от сердечного приступа.
Гибель Амини стала поводом для начала демонстраций, однако очень быстро среди лозунгов появились и политические требования по свержению режима. Проявилось также давнее недовольство иранцев бедностью, безработицей, неравенством, несправедливостью и коррупцией.
Незамуддин Мусави, пресс-секретарь совета директоров Исламской консультативной ассамблеи, заявил в воскресенье, что вопрос о массовых протестах в Иране был поднят на недавнем закрытом заседании парламента и правительства. По его словам, и в правительстве, и в парламенте подчеркнули, что большинство протестов связано c экономическими проблемами, и "лучший способ достичь стабильности - обратить внимание на реальные требования народа".
Если слова генпрокурора о роспуске полиции нравов подтвердятся, это станет уступкой протестующим. Однако нет никаких гарантий, что демонстрации после этого остановятся.
"Тот факт, что правительство решило распустить полицию нравов, не означает, что протесты заканчиваются", - заявила жительница Ирана в радиопрограмме Newshour Всемирной службы Би-би-си.
"Даже если правительство скажет, что хиджаб - личный выбор каждого, этого недостаточно. Люди знают, что у Ирана нет будущего с этим правительством у власти. Мы увидим еще больше людей из разных слоев иранского общества, умеренных и традиционных, которые выступают в поддержку женщин и пытаются вернуть больше своих прав", - добавила девушка.
Другая женщина сказала: "Нас, протестующих, больше не волнует хиджаб. Мы выходим без него последние 70 дней. То, что у нас происходит, - это революция. Хиджаб был ее началом, и мы не хотим ничего меньшего, чем смерть диктатора и смена режима".
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что упразднение иранской полиции нравов может быть "позитивным моментом" Он также похвалил "необычайное мужество иранской молодежи, особенно женщин, которые возглавляли эти протесты".
Власти Ирана назвали протесты "беспорядками", подогреваемыми внешними врагами, и ответили жесткой силой: по словам правозащитников, в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли не менее 450 человек, в том числе 60 детей. Более 18 тыс. человек были арестованы.