Латвия аннулирует лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за "угрозы нацбезопасности"

45 минут назад

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Автор фото, Stanislav Krasilnikov/Tass

Лицензия на вещание телеканала "Дождь" (внесен в реестр "иноагентов" в России) в Латвии будет аннулирована, постановил местный Национальный совет по электронным СМИ. Глава совета Иварс Аболиньш сообщил, что "Дождь" должен прекратить вещание уже на этой неделе.

Решение принято в связи с "угрозой национальной безопасности и общественному порядку", говорится в заявлении Аболиньша в "Твиттере".

"Оценивая совокупность нарушений, совет убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - добавил он.

"Дождь" перестал работать в России в начале марта, после того как журналистам в стране стала грозить уголовная ответственность по новой статьей УК РФ о "военных фейках". Позже телеканалу удалось получить разрешение на работу в Латвии, где запрещены российские государственные телеканалы (как пропагандистские).

Что будет с "Дождем"

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.

Учитывая, что телеканал "Дождь" транслируется не только на телевидении, но и на платформе YouTube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии, объявил Аболиньш.

По словам телеведущей "Дождя" Анны Монгайт (внесена в реестр "иноагентов" в России), телеканал продолжит работать, останется в YouTube, но потеряет часть кабельных сетей.

"Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной", - добавила она.

"Цена ошибки"

Вещание российского телеканала ранее несколько раз становилось причиной для недовольства латвийских надзорных органов и чиновников.

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Самым громким стал скандал, вызванный словами телеведущего Алексея Коростелева на прошлой неделе. Журналист в прямом эфире, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации, сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте.

После этого главный редактор телеканала Тихон Дзядко (внесен в реестр "иноагентов" в России) принес извинения. "В связи с этим важно отметить следующее: телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами", - написал Дзядко в своем телеграм-канале.

Коростелев был уволен, несколько сотрудников "Дождя" ушли вслед за ним.

В понедельник генеральный директор телеканала Наталья Синдеева (внесена в России в реестр "иноагентов") записала видеообращение, в котором извинилась от лица канала "перед всеми, кого ввела в заблуждение фраза Алексея Коростелева".

"Многие поняли слова Леши, как будто "Дождь" занимается помощью вооруженным силам России. Но это неправда. Лешина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки оказалась слишком высокой для всех нас", - отметила Синдеева.

Решение об увольнении Коростелева, которое некоторые сочли чрезмерно жестким, по ее словам, принималось "под лавиной мнений, под угрозой лишиться лицензии, под угрозой быть высланными из Латвии", откуда "Дождь" начал вещание в июле.

В прошлую пятницу стало известно, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро из-за показанной в эфире карты, где аннексированный Крым отмечен российским, и слов "наша армия" в отношении армии России. Тогда в организации указали, что это уже второе нарушение со стороны телеканала, а при наличии трех "серьезных нарушений" совет вправе отозвать лицензию на вещание в Латвии.

Ранее "Дождь" обжаловал решение NEPLP о наложении штрафа за отсутствие звуковой дорожки на государственном языке.