Хаос на Гаити: вооруженные банды контролируют более половины столицы

51 минуту назад

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Автор фото, BBC / Goktay Koraltan

Правозащитные группы на Гаити утверждают, что хорошо вооруженные банды контролируют более половины столицы Порт-о-Пренс и прилегающих районов.

Правозащитники сообщили Би-би-си, что за последние месяцы сотни людей были убиты в результате насилия, связанного с бандами, а еще тысячи были вынуждены бежать. Организации по оказанию помощи говорят, что дороги, ведущие в Порт-о-Пренс и из него, находятся под контролем банд.

Поскольку районы вокруг парламента также находятся под контролем банд, премьер-министр Гаити Ариэль Генри обратился за международной помощью.

Город в осаде

По данным гаитянских правозащитных групп, вооруженные группировки контролируют и терроризируют не менее 60% столицы и ее окрестностей. Они фактически держат город в осаде, контролируя ведущие в него дороги. По данным ООН, с января по июнь этого года жертвами банд стали более тысячи человек.

По сути, государственный аппарат на Гаити не функционирует. Здесь сейчас нет главы государства (его убили, а нового пока нет), не функционирует парламент (банды контролируют территорию вокруг него), а поддерживаемый США премьер-министр Ариэль Генри не был формально избран на пост и не пользуется популярностью.

Почти половина населения - 4,7 млн гаитян - недоедает. По данным ООН, в столице голодают около 20 тыс. человек. Это первый такой случай на американском континенте. На острове вновь появилась холера. Но действия вооруженных банд - это худшее из зол, утверждают правозащитники.

Похищения людей

Похищение людей - это растущая индустрия. По данным ООН, с января по октябрь этого года было зарегистрировано 1107 случаев похищений. Для некоторых банд это основной источник дохода. Выкуп может составлять от 200 до миллиона долларов. Если выкуп заплачен, большинство жертв возвращаются домой живыми, но отнюдь не невредимыми.

"Мужчин избивают, женщины и девочки подвергаются групповому изнасилованию, - говорит Гедеон Жан из гаитянского Центра анализа и исследований в области прав человека. - Это подстегивает родственников побыстрее найти деньги для выкупа. Иногда похитители звонят родственникам, чтобы те по телефону послушали, как происходит изнасилование".

Последний действующий президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми в июле 2021 года. Полиция обвинила в этом колумбийских наемников, около 20 из которых впоследствии были арестованы.

Но более года спустя никто не предстал перед судом - ни за убийство, ни за его заказ и организацию. Правозащитники утверждают, что этим делом занимались - и отказались заниматься, - уже четверо судей, сейчас оно находится в руках пятого.

Подпись к фото, После очередной попытки похищения

Убийство президента создало вакуум власти, который банды пытаются заполнить.

Правозащитники утверждают, что по всей стране насчитывается около 200 вооруженных группировок, более половины из них - в столице.

Банды и политики

Эксперты говорят, что вооруженные группировки имеют связи с коррумпированными политическими деятелями - как во власти, так и в оппозиции. Те снабжают банды оружием, финансами или политической защитой. Взамен банды выполняют "грязную работу", по необходимости провоцируя страх, нестабильность или, наоборот, поддержку тех или иных политиков.

Богатые бизнесмены, как считается, также имеют связи с бандами.

"Между политиками и некоторыми бандами всегда существовали связи, в основном в бедных кварталах с многочисленным электоратом. Но после выборов 2011 года эти отношения вышли на новый уровень - банды используются как субподрядчики для создания политического насилия ", - говорит Джеймс Боярд, эксперт по безопасности и профессор международных отношений в Государственном университете Гаити.

Если член банды арестован, для его освобождения (причем с отобранным при аресте оружием) бывает достаточно телефонного звонка.

"Судебных дел нет, - говорит Мари Рози Огюст Дюсена, представитель Национальной сети защиты прав человека Гаити (RNDDH). - Судьи не хотят работать с этими делами. Им платят банды. А некоторые полицейские поддерживают банды, предоставляя им бронированные машины и слезоточивый газ".

Подпись к фото, Этот пейзаж становится все более типичным для Порт-о-Пренса

Некоторые полицейские сами состоят в бандах, говорит правозащитник Гедеон Жан: "Мы знаем, что в каждой банде есть как минимум два действующих или бывших полицейских. Мы знаем, что для похищений используются машины с полицейскими номерами. Причастна ли к этому полиция как институт, мы не знаем".

Полиция и банды

Некоторые действующие и бывшие полицейские имеют свою собственную банду под названием "Баз Пилат". Правозащитники говорят, что она контролирует часть главной улицы в центре Порт-о-Пренса.

Причастность полиции к действиям банд не является тайной. Зарплата среднего полицейского редко превышает 300 долларов в месяц, а некоторые живут в кварталах, контролируемых бандами. Для них это вопрос выживания, а не выбора.

Большая часть одного из беднейших районов столицы Сите-Солей контролируется самой мощной криминальной федерацией в Порт-о-Пренсе - G9 и ее союзниками. Местные источники утверждают, что она тесно связана с убитым президентом и его правящей партией, а ее специализация - вымогательство.

В сентябре G9 заблокировала главный топливный терминал в городе, что парализовало страну почти на два месяца и вызвало гуманитарный кризис.

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Ее лидер - бывший офицер полиции Джимми Черизье по прозвищу "Барбекю", который иногда даже проводит пресс-конференции. Правда, на отправленное через посредников предложение поговорить с Би-би-си он не ответил.

Возможно, дело в том,что недавно Совет Безопасности ООН наложил на него санкции, обвинив в угрозе миру и стабильности на Гаити.

Соединенные Штаты и Канада недавно ввели отдельные санкции против двух гаитянских политиков, включая действующего председателя Сената Джозефа Ламберта, за якобы сотрудничество с бандами.

Эксперты полагают говорят, что санкции оказывают определенное влияние, потому что политики, обвиняемые в связях с бандами, на время затаились.

В Организации Объединенных Наций говорят о необходимости отправки на остров вооруженных сил, не связанных с ООН - последняя миссия миротворцев ООН запомнилась обвинениями в сексуальном насилии, а также тем, что миротворцы из Непала завезли на Гаити холеру. В результате эпидемии погибло около 10 тысяч человек.