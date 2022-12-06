Индонезия законодательно запретила внебрачный секс и отказ от религии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Немногочисленные протесты против нового уголовного кодекса прошли в понедельник у парламента Индонезии

Парламент Индонезии одобрил новый закон, согласно которому секс вне брака будет наказываться тюремным заключением.

Новый закон - часть поправок, внесенных в уголовный кодекс. Они вступят в силу только через три года и включают, в том числе, запрет на оскорбление президента и высказывания против государственной идеологии.

На этой неделе протестующие устроили небольшие митинги у здания парламента в Джакарте.

Кодекс включает в себя несколько законов "о морали", которые делают незаконным совместное проживание и секс неженатых пар. Его положения будут применяться как к индонезийцам, так и к находящимся на территории страны иностранцам.

Правозащитные группы утверждают, что новое законодательство ущемляет права женщин, ЛГБТ и этнических меньшинств в стране.

Донести за внебрачную связь, которая теперь грозит девятью месяцами тюрьмы, сможет законный супруг или супруга. На живущих вместе неженатых людей смогут донести их родители.

Правозащитники говорят, что новый кодекс также подавляет свободу политического самовыражения и ограничивает свободу вероисповедания.

В новой версии появились шесть законов о богохульстве, включая вероотступничество - отказ от религии. Впервые с момента обретения независимости Индонезия признает незаконным решение стать неверующим.

Новые статьи о диффамации также делают незаконным оскорбление президента или вице-президента - за это грозит до трех лет тюремного заключения, - и выражение мнений, противоречащих национальной идеологии. В предыдущей версии кодекса отдельного положения об оскорблении главы государства не было, эти дела рассматривались в рамках законов о диффамации.

Однако законодатели заявили, что добавили в кодекс положения о защите свободы слова и протестов, проводимых в "общественных интересах".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правозащитники считают, что новый кодекс ущемляет права женщин и меньшинств, а также ограничивает гражданские и политические свободы

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Тем не менее, правозащитная организация Human Rights Watch во вторник заявила, что положения нового кодекса - это катастрофа в области прав человека.

Директор HRW по Азии Элейн Пирсон в интервью Би-би-си назвала новое законодательство огромным провалом для страны, пытающейся представить себя современной мусульманской демократией.

Исследователь Андреас Харсано, работающий в Джакарте, отметил, что в Индонезии миллионы пар не имеют свидетельств о браке, особенно среди коренных народов или мусульман в сельской местности, заключивших брак по религиозному канону.

"Теоретически эти люди будут нарушать закон, поскольку совместное проживание может караться тюремным заключением сроком до шести месяцев", - сказал он Би-би-си.

Он добавил, что исследования, проведенные в странах Персидского залива, где существуют аналогичные законы, регулирующие секс и отношения, показали, что женщины чаще, чем мужчины, обвиняются и осуждаются по таким законам о морали.

Анализ

Джонатан Хэд, корреспондент по Юго-Восточной Азии

Индонезия не является светским государством. Атеизм здесь неприемлем - формально граждане должны исповедовать одну из шести предписанных религий.

Это многоконфессиональное государство, чья официальная идеология "Панкасила" не предполагает приоритета одной религии над другой. Идея принадлежит первому пост-колониальному лидеру Индонезии Сукарно, таким образом он рассчитывал предотвратить отделение больших частей архипелага, где мусульмане были в меньшинстве.

Но после падения режима Сухарто, безжалостно подавлявшего политические исламские группы, во многих районах острова Ява, где проживает более половины индонезийцев, наблюдается мобилизация вокруг исламских ценностей и растет убежденность в том, что исламу угрожает внешнее влияние. Политические партии отреагировали на это и потребовали ужесточения законов для контроля за нравственностью.

Нынешний лидер страны Джоко Видодо - последователь синкретической яванской традиции, придерживающейся более гибкой формы ислама, но его главная задача - экономическое развитие, а не толерантность и либеральные ценности. Он показал, что он готов дать непримиримым мусульманам то, чего они хотят, заключив в тюрьму бывшего губернатора Джакарты Ахока по обвинению в богохульстве,

Новый кодекс вступит в силу через три года, к тому времени Джоко Видодо уже покинет президентский пост по окончании своего второго срока.

Большинство 267-миллионного населения Индонезии исповедует ислам.

После демократических преобразований в 1998 году страна придерживается вероучения, известного как "Панкасила", которое не ставит во главу угла какую-либо веру, но не приемлет атеизм.

Местное законодательство во многих районах страны опирается на религиозные ценности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В некоторых районах Индонезии уже действуют строгие религиозные законы о сексе и отношениях. Эту женщину обвинили в "недопустимой близости" к мужчине, не являвшемся ее супругом

В провинции Ачех действует строгий исламский закон, который наказывает людей за азартные игры, употребление алкоголя и встречи с представителями противоположного пола.

В последние годы многие исламские гражданские группы в Индонезии добиваются большего влияния на формирование государственной политики.

Законодатели высоко оценили принятие нового уголовного кодекса, который практически не пересматривался с тех пор, как Индонезия стала независимой от голландского правления.