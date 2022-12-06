"Пример ошибочных иллюзий" и "помощь Путину". Российские власти и оппозиция об аннулировании лицензии "Дождя" в Латвии

26 минут назад

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Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Аннулирование лицензии телеканала "Дождь" (в России внесен в реестр "иноагентов") латвийскими властями вызвало возмущение известных российских журналистов и активистов, большинство из которых вынуждены были уехать из России, в том числе в Латвию. При этом российские чиновники и пропагандисты сочли решение властей Латвии доказательством "двойных стандартов" Запада.

Во вторник Национальный совет по электронным СМИ Латвии постановил, что лицензия на вещание российского телеканала "Дождь" будет аннулирована. С четверга вещание на территории Латвии будет запрещено, а трансляция телеканала в YouTube, возможно, будет заблокирована.

Власти Латвии указывают, что решение принято из-за угрозы нацбезопасности и нарушений, допущенных журналистами. В заявлении телеканала обвинения названы несправедливыми и абсурдными.

После начала войны в Украине и появления уголовной статьи о "военных фейках" большинство независимых изданий в России были вынуждены либо прекратить работу, либо перевести редакции за границу. Журналисты опасаются, что решение латвийских властей может стать опасным прецедентом и повлиять на работу других редакций. Российские чиновники и прокремлевские СМИ в свою очередь подают произошедшее так, будто в Европе ситуация со свободой слова на самом деле ничуть не лучше, чем в России.

Внутриполитические мотивы

"В принципе, от блокировки в Латвии "Дождю" ни тепло, ни холодно - аудитория там небольшая, максимум, считанные проценты. Другое дело, что Латвия может этим создать крайне неприятный прецедент. Поэтому общественный резонанс тут важен. Я бы не геоблокировки [YouTube] опасался, а аннулирования виз", - написал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев (внесен в реестр "иноагентов" в России).

"Единственный практический смысл, который тут видится [в аннулировании лицензии "Дождя"] - внутреннеполитическая ситуация в Латвии, демонстрация националистами в органах власти страны своей решимости своим сторонникам. [...] Такое ощущение, что телеканал должен был выпускать контент не для русскоязычных, а для избирателей тех, кто его закрыл", - написал политолог Александр Кынев.

"Все иные последствия - вредные и опасные. Это и помощь российской пропаганде, наглядное доказательство антироссийской истерии. И сокращение возможностей для граждан России получать независимую информацию. Это и долгосрочно испорченная репутация Латвии среди образованной оппозиционной части российского общества", - добавил он.

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Внутриполитические мотивы в этом решении увидел и российский оппозиционный политик Лев Шлосберг: "Это прямая популистская реакция на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны. На этой волне сейчас держится в Латвии парламентское большинство и, соответственно, правительство. Это желание управлять страной, опираясь на силу ненависти. И это очень опасно".

Ранее стало известно, что международная организация "Репортеры без границ" обращалась в совет по электронным СМИ Латвии с просьбой сохранить лицензию "Дождю".

Решение Латвии не вызвало энтузиазма даже у советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что по-прежнему готов давать комментарии телеканалу. "Мне кажется, что в принципе они объяснили свою позицию, и она абсолютно точно является антивоенной и проукраинской", - цитирует его издание Delfi.

Что говорят власти Латвии

Глава латвийского Национального Совета по электронным СМИ рассказал о многочисленных претензиях властей к телеканалу "Дождь", и далеко не все они были связаны с освещением войны в Украине.

Глава совета Иварс Аболиньш в интервью Delfi заявил, что аннулирование лицензии "Дождя" - это результат трех нарушений, допущенных телеканалом во время вещания из Латвии. Речь идет о демонстрации карты, на которой аннексированный Крым отмечен как российская территория, использование фразы "наша армия" и неудачное высказывание телеведущего, которое можно было расценить как призыв помогать российским военным.

Помимо этого, по словам чиновника, получив лицензию на вещание, "Дождь" должен был обеспечить перевод программ на латышский язык. Телеканал обязался делать это с сентября, но в итоге этого так и не произошло.

Около месяца назад представители "Дождя" пришли на заседание Совета по электронным СМИ без переводчика, предполагая, что смогут изложить свою позицию на русском языке. Этот случай, который Аболиньш дважды упомянул за время эфира, по его мнению, наглядно иллюстрирует, что у руководства "Дождя" нет четкого понимания законности в Латвии, пишет Delfi. Аболиньш увидел в этом риск того, что нарушения со стороны "Дождя" будут повторяться.

При этом чиновник добавил, что у телеканала есть возможность оспорить решение совета в суде.

Подарок пропаганде и помощь Путину

Еще один регулярно встречающийся аргумент, высказываемый российскими журналистами и активистами - выступив против оппозиционного телеканала, власти Латвии фактически оказали услугу Кремлю и российскому президенту Владимиру Путину.

"Есть Путин, который начал войну. Есть канал "Дождь", который рассказывает правду про Путина и войну. Лишение "Дождя" лицензии помогает Путину, а уж никак не наоборот", - написала Кира Ярмыш (внесена в реестр "иноагентов" в России), пресс-секретарь политика Алексея Навального.

"Дождь" все. Лишили лицензии. Те, кто говорят про YouTube, не понимают, что всем сотрудникам еще надо где-то жить. А дружественные РФ страны не будут пускать, потому что "Дождь" топит против Путина, а недружественные РФ страны не будут пускать, потому что [он] жалеет русских. [...] Лучшего подарка госпропаганде сложно было придумать. Европа покупает газ, финансируя боевые действия в Украине, а теперь еще и мочит оппозиционных журналистов, помогая администрации президента Российской Федерации. В Москве наверное ржут, не могут остановиться", - написал журналист Илья Жегулев.

Похожую мысль высказал оппозиционер Леонид Волков (внесен в реестр "иноагентов" в России): "Сегодня у Путина прямо праздник. Жизнь ему очень мало поводов для радости в последнее время дарит, но сегодня в Кремле откроют шампанское. Жаль. Пусть это будет последний праздник на его улице. Хватит помогать Путину".

Ошибочность иллюзий

Официальная Москва не скрывает своего удовлетворения происходящим с "Дождем" в Латвии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков связал историю телеканала с иллюзиями о свободе слова. "Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - заявил Песков.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также провела параллель между действиями латвийских властей и обвинениями в давлении на СМИ против России.

"Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова "Россия" вставят в свои же недавние заявления слово "Латвия", - написала Захарова, сопроводив публикацию цитатами из заявлений американских и европейских чиновников.