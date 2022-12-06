Нападение с ножом в Германии: одна из раненых девочек умерла в больнице

53 минуты назад

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Автор фото, Reuters

В больнице на юге Германии скончалась 14-летняя девочка, раненная при нападении вооруженного ножом преступника накануне. Ее 13-летняя подруга получила серьезные ранения, но по сообщениям полиции, угрозы для ее жизни нет.

По данным полиции, подозреваемый в нападении на школьниц - 27-летний проситель убежища из Эритреи, проживавший в приюте для беженцев в небольшом городке Иллеркирхберг. Он вышел из приюта в понедельник утром и напал на девочек, шедших в школу.

Обе школьницы получили серьезные ранения, старшая позже скончалась в больнице.

После нападения мужчина вернулся в приют, где его и обнаружила полиция вместе с ножом, который предположительно стал орудием преступления.

Подозреваемого доставили в больницу с серьезными ножевыми ранениями, позже полиция его допросила. Следователи пытаются установить, есть ли у нападавшего какие-то психиатрические проблемы и знал ли он школьниц, на которых напал.

Иллеркирхберг - городок с населением менее 5000 человек по переписи 2015 года. Погибшая 14-летняя девочка была гражданкой Германии из семьи с турецкими корнями.

Ожидается, что посол Турции Ахмет Басар Сен посетит городок позже во вторник вместе с заместителем главы земли Баден-Вюртемберг.

Мэр Иллеркирхберга Маркус Хойслер сказал, что все были в шоке, а глава МВД Германии Нэнси Фаезер заявила, что эти ужасающие новости потрясли ее.

"Я оплакиваю погибшую девочку и искренне надеюсь, что другой пострадавший ребенок поправится, - написала Фаезер у себя в "Твиттере". - Полиция энергично расследует все обстоятельства".

При этом, полиция призвала общественность не использовать этот инцидент для подозрений и нападок на мигрантов и беженцев.

"Все, что с этим связано, пока совершенно непонятно", - заявил журналистам представитель полиции Вольфганг Юргенс.