Азербайджан: 19 фигурантов "Тертерского дела" вышли на свободу. Обвиняемых массово пытали

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Больше пяти лет десятки азербайджанских военных находились в тюрьме, приговоренные якобы за госизмену на длительные сроки. Правозащитники давно говорят, что военные свидетельствовали против себя под пытками, а через пыточный "конвейер" прошли сотни солдат, 11 из которых скончались. Теперь 19 из них вышли на свободу и могут рассчитывать на компенсацию. Но "Тертерское дело" не закончено.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что 19 жертв "Тертерского дела" вышли на свободу и 10 из них были оправданы, оставшиеся дела прекращены без оправдательного приговора. Прокуратура в своем заявлении сообщает, что в мае-июне 2017 года военных "подвергали пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, повлекшему смерть и иные тяжкие последствия" другие военные. Случилось все в основном в Тертерском районе (откуда и пошло название дела).

Прокуратура не пишет прямо, что именно эти солдаты стали жертвами пыток и что под пытками они признали себя виновными в шпионаже. Но об этом уже давно говорят правозащитники. В тюрьмах находятся еще 12 военных, которые, по данным правозащитников, под жестокими пытками оговорили себя. А всего жертв пыток несколько сотен.

Пострадавшие и их родственники рассказывали Би-би-си как людей раздевали, выбрасывали из окон, били палками, выдергивали ногти, вставляли электрические контакты в раны.

Что такое "Тертерское дело"

"Тертерским делом" в Азербайджане называют случай массовых пыток в армии в мае-июне 2017 года. Солдат и офицеров свозили в старое административное здание в Тертерском районе Азербайджана и там пытали, заставляя признаться в шпионаже в пользу Армении - страны, с которой у Азербайджана конфликт уже 30 лет.

Правозащитник Расул Джафаров говорит, что в результате пыток не менее 31 человека признали себя виновными в шпионаже и получили сроки от 12 лет до пожизненного заключения; не менее 11 человек, по данным правозащитников, умерли под пытками. Всего в деле - больше 100 потерпевших, признанных таковыми азербайджанскими судами, прокуратура же в этом году насчитала вчетверо больше.

Хотя некоторые непосредственные исполнители пыток уже получили различные тюремные сроки, решения судов не удовлетворили ни потерпевших, ни их родственников, ни правозащитников.

Они требуют нового расследования, чтобы выявить тех, кто отдал приказ массово пытать людей. Также они требуют освобождения всех, кто под пытками признал себя шпионом.

Подпись к фото, Правозащитник Насир Алиев все эти годы собирал документы "Тертерского дела"

Дело не окончено

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Правозащитник Расул Джафаров, занимающийся "Тертерским делом", сообщает, что тех, кого отпустили, также признали жертвами пыток, а значит они могут рассчитывать на компенсации.

По его словам, теперь перед правозащитным сообществом стоят три задачи. Первое - это пересмотр дел оставшихся 12 человек, кто, по данным правозащитников, под пытками признали себя изменниками. Второе -привлечь к ответственности всех виновных: несмотря на то, что те, кто непосредственно пытал людей, уже получили сроки, до сих пор не ясно, кто из высокопоставленных военных также был в этом замешан.

"Наши ожидания в том, что все, кто замешан в этом, вне зависимости от выслуги перед государством и должностей, будут привлечены к уголовной ответственности, включая сотрудников военной прокуратуры, ведь это дело невозможно закрыть без юридической оценки их действий, - говорит правозащитник. - Необходимо, чтобы все, кто организовывали [пытки], давали приказы, и исполнители - были привлечены к уголовной ответственности".

Наконец, необходима реабилитация всех пострадавших. "Люди сидели больше пяти лет, многие в закрытом режиме, и это все создает очень большие проблемы здоровью", - отмечает Джафаров.

Незамеченные массовые пытки

Власти Азербайжана долго игнорировали "Тертерское дело", пока в ноябре прошлого года не выступил с заявлением военный прокурор Ханлар Велиев. Он сказал, что "Тертерское дело" умышленно раздувается "людьми с армянской сущностью" и таким "совершенно необоснованным образом" они пытаются вновь сделать так, чтобы это дело начали обсуждать.

Но уже через месяц после заявления прокуратура сама объявила о начале нового расследования по "Тертерскому делу". В апреле этого года стали известны промежуточные итоги - к ответственности были привлечены еще несколько военных, а против тех, кто уже сидит, были возбуждены дела по новым статьям.

И наконец, количество официально установленных потерпевших возросло до 397 человек, то есть почти в четыре раза.