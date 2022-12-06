В трейлере сериала Netflix о Гарри и Меган нашли дезинформацию

24 минуты назад

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Автор фото, Netflix Подпись к фото, Документальный сериал Гарри и Меган выйдет на Netflix в четверг

На трейлер к долгожданному документальному сериалу принца Гарри и его супруги Меган резко обрушились критики. Британские СМИ нашли в нем несколько моментов, которые посчитали грубыми нарушениями журналистских стандартов и примерами неоправданной манипуляции фотоизображениями.

На этой неделе на стриминговом сервисе Netflix выходит документальный сериал про герцога и герцогиню Сассекских, в котором пара рассказывает свою версию событий, которые привели к их отдалению от британской королевской семьи.

Сериал создан при участии их собственной продюсерской компании Archewell. Первые три серии появятся на Netflix в четверг 8 декабря, а оставшиеся три - 15 декабря.

"Когда ставки настолько высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?", - говорит Меган в первом коротком трейлере сериала, появившемся в конце прошлой недели.

"Никто не знает всей правды. Мы знаем всю правду", - вторит ей Гарри в новом, более подробном трейлере, который вышел в понедельник. Именно этот ролик успел наделать много шума.

В этом трейлере один за другим мелькают фотоснимки и отрывки видео, иллюстрирующие, как резко изменился нарратив британских таблоидов по отношению к Меган после свадьбы, и как параллельно с этим разрасталась неприязнь к ней в обществе.

На этих изображениях запечатлены моменты из жизни пары в первые годы их брака, и невооруженным глазом довольно трудно уловить на них какие-либо вызывающие вопросы детали.

Но журналисты британских газет изучили трейлер подробно и отметили пять моментов, которые посчитали не соответствующими журналистским стандартам.

Компании Netflix и Archewell не комментировали обвинения.

Вот пять моментов из трейлера, о которых идет речь:

1. Премьера "Гарри Поттера"

Автор фото, Netflix/Alamy

Прямо перед тем, как принц Гарри говорит "Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью", в трейлере появляется фотография большой группы фотографов с телеобъективами.

Газета Sun заметила, что этот конкретный снимок был сделан на премьере фильма о Гарри Поттере за пять лет до знакомства Гарри и Меган.

Эта фотография появляется первой в результатах поиска на сайте фотобанка Alamy, если ввести слово "папарацци". В описании снимка на сайте говорится, что он был сделан 7 июля 2011 года на премьере фильма "Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2".

"Конечно, это не значит, что за принцем Гарри и Меган никогда не охотились толпы папарацци - мы прекрасно знаем, что им пришлось нелегко из-за вмешательства прессы в их личную жизнь", - отмечает журнал Cosmopolitan.

"Но выбор именно этого конкретного снимка не помогает фактически отобразить те реальные моменты времени, когда Сассексы переживали из-за прессы", - добавляют авторы журнала.

2. Суд над фотомоделью Кейти Прайс

Автор фото, Netflix

Во втором трейлере также есть видеоклип с папарацци, судя по его содержанию, призванный проиллюстрировать, как пару преследовала пресса.

В этом клипе человек с камерой за кем-то бежит, а незадолго до его появления в трейлере принц Гарри говорит о том, каким страданиям подвергаются женщины, попадающие в королевскую семью через замужество, и как он не хочет, чтобы "история повторилась еще раз", видимо, вспоминая обстоятельства смерти своей матери, принцессы Дианы.

Журналисты Sky News и газет заметили, что использованные кадры с бегущим папарацци были сняты в прошлом году у здания суда в городке Кроули, куда приехала на оглашение своего приговора за вождение в нетрезвом виде фотомодель и звезда реалити-шоу Кейти Прайс.

Аналитики отмечают, что изображение в кадре было зеркально отражено по горизонтали. В реальности фотографы смотрели справа налево, а в трейлере они смотрят вправо.

Фотографии с места инцидента у здания суда можно найти в фотобанке Getty Images, на них видны фотографы в той же одежде.

3. Суд над бывшим юристом Трампа

Автор фото, Netflix

В другом отрывке второго трейлера есть клипы с репортерами, фотографами и операторами, которые будто бы преследуют пару.

Несколько газет, включая Daily Mirror и Daily Mail, заметили, что эти кадры были сняты в Нью-Йорке у здания, в котором проживал бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн.

Журналисты присутствовали там, чтобы запечатлеть момент, когда Коэн выходит из дома и отправляется отбывать срок в тюрьму за финансовые преступления и обман Конгресса.

Похожие кадры с той же группой журналистов можно также найти в фотобанке Getty Images.

4. Съемки сверху

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В трейлере также есть кадры, снятые с небольшой высоты, на которых Гарри и Меган с ребенком на руках уходят из поля зрения, а сбоку кто-то их фотографирует.

Голос Гарри в этот момент рассказывает о том, что газеты публикуют истории не только потому, что случаются утечки информации, но и потому, что их специально им подкидывают.

Редактор материалов о королевской семье из газеты Evening Standard Роберт Джобсон, который и в прошлом критиковал Гарри и Меган, настаивает, что эти конкретные съемки были сделаны не скрытым путем, а с согласия пары.

"Использование Netflix этого кадра с Гарри и Меган для того, чтобы показать вмешательство прессы в личную жизнь, - это просто смешно", - написал он у себя в "Твиттере".

"Он был сделан аккредитованным человеком на территории резиденции архиепископа Туту в Кейптауне. Аккредитовано было три человека. Гарри и Меган согласовали эту позицию [для съемки]. Я был там".

Слова Джобсона подтвердил и редактор по делам королевской семьи телекомпании ITN:

"Съемки Арчи в резиденции архиепископа Туту велись под жестким контролем, - написал он. И оператор телекомпании ITN, который снимал документальный фильм о Сассексах в Африке, был там с их разрешения. Внутри они давали интервью ведущему Тому Брэдби".

5. Обрезанный кадр

Автор фото, Netflix

И, наконец, пятый спорный момент в трейлере связан с кадрами королевской семьи, наблюдающей за торжественным парадом с балкона Букингемского дворца. Они были сняты в июне 2019 года.

Принц Гарри за кадром говорит об "иерархии семьи".

Как показал анализ газеты Telegraph, кадр был обрезан таким образом, что принц Чарльз и его жена Камилла кажутся стоящими ближе к центру, а ныне покойная королева Елизавета II - справа от них.