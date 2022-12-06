Компанию Дональда Трампа Trump Organization признали виновной в мошенничестве с налогами

46 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Прокуроры обвинили компанию Трампа в намеренном уходе от уплаты налогов

Суд в Нью-Йорке признал компанию Trump Organization ("Организация Трампа"), принадлежащую семье бывшего президента США Дональда Трампа, виновной в мошенничестве с налогами. Во время процесса ни Трамп, ни его родственники не были обвиняемыми, однако эта фирма управляет их недвижимостью, в том числе гостиницами, гольф-клубами и другими объектами по всему миру.

После двухдневных размышлений присяжные заявили, что Trump Organization виновна во всех 17 обвинениях, которые предъявили ей прокуроры. Суд установил, что сотрудники компании Трампа в течение более 10 лет не декларировали некоторые доходы, в результате чего недоплатили значительное количество налогов.

Главным обвиняемым по делу стал бывший финансовый директор Trump Organization Алан Вайсельберг, который признал себя виновным и дал показания против фирмы.

В приговоре, в частности, сказано, что Вайсельберг получал от компании незадекларированные дорогие автомобили, мебель и деньги для отпуска. Фирма также оплачивала обучение его внука в частной школе.

"В течение 13 лет Trump Corporation и Trump Payroll Corporation [фирма, которая отвечала за выплату зарплаты в Trump Corporation] безнаказанно реализовывали схему, благодаря которой высокопоставленные менеджеры получали щедрые дополнительные льготы и выплаты, намеренно скрывавшиеся от налоговых органов", - сказал прокурор Манхэттена Элвин Браг.

Трамп говорит об "охоте на ведьм"

Приговор по делу пока не вынесен, однако ожидается, что компания Трампа будет оштрафована на 1,6 млн долларов.

Автор фото, Getty Images

После того, как Trump Corporation признали виновной в налоговом мошенничестве, ей, возможно, станет намного сложнее получать кредиты и обеспечивать другое финансирование.

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Дональд Трамп заявил, что этот суд имел политические причины и назвал его "охотой на ведьм". Как Браг, так и его предшественник на посту прокурора Манхэттена, принадлежат к Демократической партии - в то время как Трамп намерен снова баллотироваться на пост президента от республиканцев.

Адвокаты Трампа заявили, что обжалуют решение суда.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка также расследует другое дело против Трампа и трех его детей - по подозрению в мошенничестве. В прокуратуре полагают, что в период с 2011 по 2021 год Trump Organization незаконно завышала стоимость принадлежащего ей имущества, увеличив таким образом свой капитал на миллиарды долларов с целью незаконного обогащения и "обмана системы".

За это генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс потребовала запретить Трампу и его детям занимать должности ответственных работников или директоров в любых компаниях Нью-Йорка. Trump Organization отрицает любые нарушения закона.

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