В Лондоне прошла премьера сиквела "Аватара". Что про него нужно знать (почти без спойлеров)

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кейт Уинслет, которая впервые снялась у Джеймса Кэмерона в "Титанике", сыграла в сиквеле "Аватара"

В Лондоне состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов последних лет - продолжения научно-фантастической ленты "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Фильм под названием "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) появился намного позже, чем планировалось, спустя 13 лет после первого "Аватара", ставшего настоящей вехой в развитии 3D-кинематографа.

Во время лондонской премьеры, прошедшей в одном из кинотеатров на Лестер-сквер, на синей ковровой дорожке появились сам Кэмерон, а также исполнители главных ролей - Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.

Действие нового "Аватара" - так же, как и оригинального фильма 2009 года, - происходит на планете Пандора, где под угрозой оказывается существование местного народа на`ви.

Вот некоторые фотографии, сделанные во время премьеры, а под ними можно найти ответы на главные вопросы о фильме (почти без спойлеров).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Актриса Зои Салдана, которая играла в первом "Аватаре", вернулась на экран и в его второй части

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На этом фото Сэм Уортингтон - со своей женой Лаурой

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Режиссер Джеймс Кэмерон (на фото - с женой Сюзи Эмис) планирует еще три сиквела в серии фильмов "Аватар"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Среди актеров, принявших участие в фильме, - актриса Сигурни Уивер

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На лондонской премьере второй части "Аватара" также побывали многие другие актеры. На фото - звезда "Звездных войн" Джон Бойега.

Here are the answers to some burning questions earthlings may have about Avatar: The Way of Water.

Каким будет сюжет

В первом "Аватаре" рассказывалась история парализованного морского пехотинца Джейка Салли (его играет Сэм Уортингтон), который отправился на Пандору и стал путешествовать по планете в теле аватара - представителя местного народа.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Джейк Салли и один из его детей

В результате Салли присоединился к борьбе коренного населения Пандоры с пришельцами-людьми, которые попытались уничтожить жизнь на планете ради ценных полезных ископаемых.

Действие фильма "Аватар: Путь воды" происходит много лет спустя. Теперь у Джейка есть семья (его супругой стала Нейтири в исполнении Зои Салдана), и в продолжении рассказывается об их новой жизни на Пандоре.

Когда должно было выйти продолжение?

В декабре 2014 года - так в 2010 году, через год после появления первого фильма, пообещала компания 20th Century Fox (позже ее купил Disney).

Однако вскоре выяснилось, что этот срок выполнить не удастся, а в течение нескольких следующих лет в Голливуде постоянно сообщали об очередном переносе премьеры второй серии "Аватара". Сначала с декабря 2014 года она "переехала" на 2016-й год, потом - на 2017-й. Затем пришел черед декабря 2018-го - ну и так далее…

Так или иначе, годы ожидания подошли к концу - фильм выходит в прокат на следующей неделе, 16 декабря 2022 года.

Почему понадобилось так много времени?

Джеймс Кэмерон написал первую версию сценария продолжения "Аватара", а потом отправил ее в мусорную корзину, поскольку счел получившуюся работу слабой.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Значительная часть действия происходит в океане Пандоры

Кроме того, у Кэмерона есть много других проектов: некоторое время он потратил на подводные погружения (последние, впрочем, можно причислить к процессу подготовки к съемкам, поскольку значительная часть действия нового "Аватара" происходит в воде и под водой).

Задача Кэмерона была еще сложнее, поскольку он хочет сделать в общей сложности четыре новых фильма в серии "Аватар". Режиссер также пытается взять на вооружение как можно более новые разработки в области киносъемки и компьютерной графики.

Длинным ли получился фильм?

Это не самая длинная лента Кэмерона: такое звание по праву принадлежит "Титанику", который продолжается целых 3 часа 15 минут.

Но "Аватар: Путь воды" не слишком от "Титаника" отстал - хронометраж фильма составляет 3 часа и 12 минут (на самом деле немного меньше, если выйти из зала, когда по экрану начинают ползти долгие заключительные титры).

Кто в нем играет

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Слева направо: Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джеймс Кэмерон, Зои Салдана и Сэм Уортингтон во время лондонской премьеры

Во второй серии "Аватара" снова снимаются актеры Сэм Уортингтон и Зои Салдана, сыгравшие главные роли участие в оригинальном фильме. Возвращается на экран и Сигурни Уивер, героиня которой (осторожно, спойлер!) погибла в первой ленте.

К ним присоединятся Джек Чемпион, Джеймс Флеттерс, Тринити Джо-Ли Блисс и обладательница "Оскара" Кейт Уинслет.

Какими были сборы первого фильма?

"Аватар" принес создателям в общей сложности 2,92 млрд долларов и стал самым финансово успешным фильмом за всю историю кинематографа.

В 2019 году он на некоторое время уступил первое место в финансовом рейтинге фильму "Мстители: финал" (Avengers: Endgame), но вернул себе пальму первенства после перевыпуска.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Первый "Аватар" стал самым успешным кинофильмом в истории

Нужны ли 3D-очки, чтобы его посмотреть?

Лента выходит на экраны в нескольких разных форматах, в том числе 3D, 2D и Imax. Так что если вы не хотите смотреть фильм в стереоскопическом изображении, делать это не обязательно.

Однако считается, что одним из главных преимуществ оригинального фильма был именно потрясающий по своей реальности и красоте 3D-мир планеты Пандора.

Сколько всего планируется сиквелов?

Кэмерон задумал в общей сложности четыре сиквела, в том числе и тот, который выходит на следующей неделе.

Съемки "Автатара-3" уже начались, его должны выпустить в 2024 году. Четвертую часть эпопеи также начали снимать, и, по плану, она выйдет на экраны в 2026-м. Сценарий пятого "Аватара" уже готов - и если он пойдет в работу (а это пока точно неизвестно), фильм должен выйти в 2028-м.

Неопределенность связана с высокими затратами на производство. Бюджет фильма "Аватар: Путь воды" составил более 350 млн долларов, а это означает, что для покрытия расходов сборы должны быть очень внушительными. А если проект окажется не слишком успешным, компании Disney будет трудно оправдать трату сотен миллионов долларов на ленты, к которым зрители, возможно, потеряли интерес.

Автор фото, 20th Century Studios Подпись к фото, Кейт Уинслет играет персонажа по имени Ронал

Есть ли названия у других сиквелов?

В 2018 году Би-би-си обнародовала названия планируемых сиквелов: "Путь воды" (The Way of Water), "Несущий семя" (The Seed Bearer), "Тулкунский всадник" (The Tulkun Rider) и The Quest for Eywa ("В поисках Эйвы").

В апреле этого года название "Путь воды" было официально подтверждено. Что же касается остальных - пока только Джеймсу Кэмерону известно, какими именно они будут.

Есть ли у нового фильма шансы получить "Оскар"?