Выборы в США: после победы Уорнока в Джорджии демократы получили абсолютное большинство в Сенате

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уорнок - пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший

Американские СМИ прогнозируют, что во втором туре выборов сенатора от штата Джорджия победил демократ Рафаэль Уорнок. Таким образом Демократическая партия получает абсолютное большинство в верхней палате американского парламента, и ей больше не нужно будет полагаться при принятии решений на вице-президента США Камалы Харрис.

После промежуточных выборов, состоявшихся в США в начале ноября, демократы и респбуликанцы получили в Сенате по 49 мест. Это сделало голос Харрис (которая принимает участие в заседаниях по должности) решающим. Но после победы Уорнока Демократическая партия получит 51 место (включая вице-президента).

Контроль над Палатой представителей при этом получили республиканцы.

Во время первого тура в Джорджии ни республиканец Гершель Уокер, ни демократ Рафаэль Уорнок не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы с первой попытки. Поэтому был объявлен второй тур, который состоялся 6 декабря.

Уокера, знаменитого игрока в американский футбол, который резко выступает против абортов, поддерживал сам Дональд Трамп. При этом во время избирательной кампании в его адрес звучали обвинения, что тот якобы оплатил аборты двум своим бывшим подругам (политик эти утверждения отрицает). 60-летний бывший спортсмен также признал, что у него было три внебрачных ребенка, хотя он неоднократро выступал против отцов, не заботящихся о своих детях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гершель Уокер - давний друг Дональда Трампа

Уорнок - пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. На выборах прошлого года голосование в Джорджии также решило судьбу Сената - в склонном голосовать за республиканцев штате тогда одержал победу демократ Уорнок.

К Джорджии было приковано пристальное внимание, поскольку именно здесь победа Байдена в 2020-м стала первым успехом кандидата в президенты от демократов с 1992 года.

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