Журнал Time объявил Зеленского человеком года

7 декабря 2022, 13:11 GMT Обновлено 30 минут назад

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Автор фото, Time

Журнал Time объявил президента Украины Владимира Зеленского человеком года. "Персона года. Владимир Зеленский и дух Украины", - гласят заголовок и подзаголовок на обложке номера американского журнала Time.

Накануне человеком года Зеленского объявила и британская газета Financial Times, но именно решение американского Time каждый год освещают в новостях и обсуждают во всем мире.

"Владимир Зеленский и дух Украины объявлены Персоной года Time за то, что они доказали, что отвага может быть так же заразительна, как и страх, за то, что объединили народы и государства и подняли их на защиту свободы, за то, что напомнили миру о хрупкости демократии - и мира", - поясняет журнал свое решение.

"В этом году выбор был самым легким на нашей памяти. Кого-то битва за Украину наполняет надеждой, кого-то - страхом, но в любом случае Владимир Зеленский встряхнул мир так, как никто не встряхивал уже много десятков лет", - пишут сотрудники журнала.

Автор фото, Time

"Его решение остаться в Киеве и поднять мир на поддержку Украины после того, как 24 февраля начали падать российские бомбы, оказалось судьбоносным, - продолжают авторы статьи-разъяснения. - От его первого 40-секундного поста в Инстаграме 25 февраля - в котором он показал, что его кабинет и гражданское общество целы и на месте - до ежедневных видеообращений к парламентам, Всемирному банку, участникам церемонии "Грэмми" и прочим - президент Украины был везде. Его информационный натиск изменил климат геополитики и запустил волну действий, которая накрыла мир".

Журнал Time выбирает "человека года" уже почти сто лет, с 1927 года.

Человеком года (до 1999 года это были "мужчина года" и "женщина года", но эти термины перестали вписываться в рамки гендерного равенства) может быть объявлена "персона, группа лиц, какая-то идея и даже объект, которые в лучшую или даже худшую сторону сильнее всего повлияли на ход событий в истекающем году".

Выбор остается исключительной прерогативой редакторов, а герой не обязательно должен быть положительным, так что нет ничего удивительного в том, что в прошлом "людьми года" становились такие одиозные личности как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и аятолла Хомейни.

Впрочем, попадали в список и такие выдающиеся в положительном смысле этого слова люди как летчик Чарльз Линдберг (в 1927 году он первым удостоился звания "человек года" за то, что в одиночку совершил перелет через Атлантику), и американский президент Франклин Рузвельт, который трижды удостаивался этого звания, и многие другие.

В прошлом году титул "Человека года" по версии Time достался создателю Tesla и SpaceX Илону Маску за способствование прогрессу в области автомобильных и космических технологий.