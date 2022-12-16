Первый приговор суда по военным преступлениям в Косово: бывшего командира АОК приговорили к 26 годам

36 минут назад

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Автор фото, EPA

Специальный трибунал в Гааге приговорил одного из бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) Салиха Мустафу к 26 годам тюремного заключения.

Суд признал его виновным в незаконном задержании и пытках гражданских лиц в лагере для интернированных в Косово в 1999 году, а также за убийство одного из заключенных.

Сам Мустафа, как передает информационное агентство AFP, заявил на суде, что не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинений, и назвал обвинителей гестаповцами.

Это первый приговор Гаагского суда в рамках специально созданного трибунала для расследования военных преступлений, совершенных в 1998-99 годах во время войны за независимость Косово.

Салих Мустафа находился в следственном изоляторе в Гааге с осени 2020 года. Он работал советником в министерстве обороны Косово, когда следователи его арестовали.

Помимо него, по делу проходят еще восемь человек, включая экс-президента Косова Хашима Тачи, который ушел в отставку после предъявления обвинения, и на родине до сих пор считается героем.

Пытки албанцев

Как следует из материалов суда, во время военного конфликта между Косово и Сербией в 1998-1999 годах 50-летний Салих Мустафа руководил пыточной тюрьмой на территории лагеря в Злаше, деревне к востоку от Приштины.

Он возглавлял партизанскую группу, которая держала по меньшей мере шестерых косовских албанцев, обвиняемых в сотрудничестве с сербами, в сарае, полном экскрементов животных.

Мустафа лично принимал участие в избиении двоих задержанных. Один из задержанных скончался то ли от того, что не получил медицинской помощи, то ли из-за того, что его бросили в лагере во время наступления сербских сил, что фактически означало расстрел.

Специальный трибунал действует в соответствии с законодательством Косово, но базируется в Нидерландах для защиты свидетелей от запугивания, поскольку бывшие командиры ОАК по-прежнему доминируют в политической жизни республики, независимость которой признают лишь около 100 стран мира и которая до сих пор не является членом ООН.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Судья Маппи Вельдт-Фолья (верхний ряд, в центре) готовится зачитать приговор по делу Салиха Мустафы

В 2015 году в Гааге создали специальный суд для расследования военных преступлений в Косово - после доклада Совета Европы 2010 года о предполагаемых зверствах сил ОАК.

Первый судебный процесс в рамках специального трибунала для расследования военных преступлений, совершенных в 1998-99 годах во время войны за независимость Косово, стартовал осенью 2021 года.

В прошлом году суд приговорил к тюремному заключению двоих ветеранов ОАК за запугивание свидетелей, хотя обвинений в военных преступлениях им не предъявили.

Приговор на фоне обострения

Первый приговор специального трибунала по военным преступлениям в Косово оглашен на фоне нового обострения между отколовшейся от Сербии республикой и сербскими властями.

На прошлой неделе на севере Косово вспыхнули беспорядки, когда неизвестные устроили перестрелку с полицией и бросили светошумовую гранату в патруль миссии Евросоюза (EULEX), в чьи функции входит поддержка косовских властей в создании независимых правоохранительных органов.

Ранее группы косовских сербов заблокировали несколько дорог в городах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере Косово в Митровицком округе, населенном преимущественно этническими сербами.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Конфликт вокруг автомобильных номеров идет по второму кругу, и пока что миротворцы из сил ООН могут лишь констатировать наличие баррикад на дорогах

Вооруженный конфликт в бывшем сербском автономном крае (по конституции Сербии, Косово по-прежнему остается частью страны и называется Автономный край Косово и Метохия) унес жизни 13 тысяч человек и закончился отступлением войск президента Сербии Слободана Милошевича после бомбардировок НАТО, длившихся почти три месяца.

После вывода сербской армии и полиции Косово фактически превратилось в международный протекторат, а в 2008 году провозгласило независимость.

Дипломатические отношения с республикой поддерживают 93 государства, однако Сербия, Россия и Китай (и пять членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния) ее не признают. Из-за позиции двух постоянных членов Совета Безопасности Косово не может занять место в ООН.