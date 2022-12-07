"Прячущийся танкер". Эксперты показали, как Россия может уходить от нефтяных санкций

19 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уловки с фальсификацией маршрутов нефти известны давно. На фото - танкеры под российским и либерийским флагами, пойманные на перегрузке нефти в открытом море в мае у берегов Греции

Неправительственная организация, занимающаяся отслеживанием судов, сумела показать, как российский танкер в Средиземном море занимался спуфингом - подменой данных о своем местонахождении. Эксперты полагают, что это может быть свидетельством подготовки к обходу нефтяных санкций против России.

Организация Global Fishing Watch по заказу министерства обороны США отследила и сверила сигналы транспондера и спутниковые снимки российского танкера "Капитан Щемилкин" и выяснила, что в мае-августе команда танкера дважды пыталась скрыть его реальное местоположение, выдавая для морской Автоматической идентификационной системы (AIS) неверные координаты.

Об этом сообщает газета Financial Times, которая провела независимую проверку выводов Global Fishing Watch.

Financial Times отмечает, что этот прием и раньше использовали суда, тайно перевозившие нефть из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, газета напоминает, что, по данным морских брокеров, Россия перед введением эмбарго и ценового потолка на ее нефть скупила целый "теневой флот" из сотни с лишним танкеров.

С 5 декабря в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на российскую нефть, поставленную танкерами; с этого же дня страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель - поставки по цене выше этой не могут быть застрахованы в компаниях этих стран, а они фактически контролируют весь мировой рынок.

Global Fishing Watch выяснила, что "Капитан Щемилкин" с 28 мая по 12 июля стоял на якоре близ берегов Мальты, но все это время выдавал в эфир сигнал, будто находится намного восточнее, в греческих водах. Затем танкер вернулся в Черное море, а в августе снова вышел в Средиземное море и в этот раз пошел на Северный Кипр, к порту и электростанции Текнеджик - но в AIS сообщал, что описывает круги опять-таки в греческих водах.

"В последние месяцы мы видим, как российские танкеры совершают нечто похожее на тренировочные [по обходу санкций] рейсы", - сказал FT Самир Мадани, глава сервиса TankerTrackers.com.

Для того чтобы показать, что "Капитан Щемилкин" фальсифировал данные о своем местоположении, Global Fishing Watch сравнила данные из AIS со спутниковыми снимками Европейского космического агентства и компании Planet Labs.

Кроме того, организация выяснила, что временами сигналы российского танкера спутники ловили не в тех районах, где он должен был быть согласно содержанию этих сигналов.

Financial Times проделала ту же операцию, самостоятельно получив исходные данные.