Илон Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes

7 декабря 2022, 18:58 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Getty Images

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а с недавних пор и владелец соцсети Twitter Илон Маск дважды за сегодняшний день терял первое место в списке богатейших людей по версии Forbes, уступая его президенту французской группы LVMH Бернару Арно.

В течение часа между 15:30-16:30 по Гринвичу в среду состояние Маска колебалось в пределах $185,1-185,8, Арно - $185,3-185,7, за это время Арно дважды поднимался на первую строчку.

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло 219 млрд долларов, - тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в $171 млрд.

На тот момент французский бизнесмен Бернар Арно был на третьем месте. Впервые он попал в тройку в 2020 году - с тех пор состояние семьи Арно, по оценке Forbes, выросло более чем вдвое - с 76 до 158 млрд долларов.

LVMH - французский конгломерат, который занимается производством предметов роскоши. Компания была основана в 1987 году в результате слияния дома моды Louis Vuitton и компании Moët Hennessy и в настоящее время объединяет 75 люксовых брендов. В 2021 году LVMH была признана самой дорогой компанией Европы. Управляет бизнесом семья Арно.

"Падение" Маска объясняют резким снижением стоимости акций Tesla, которые потеряли более 47% после того, как миллиардер сделал предложение о покупке компании Twitter за 44 млрд весной этого года.

Инвесторы стали активно избавляться от акций производителя электроавтомобилей, опасаясь, что теперь все внимание предпринимателя переключится на Twitter.