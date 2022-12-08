Первая казнь за протесты в Иране. К смерти приговорены еще более 20 человек

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Mohsen Shekari Подпись к фото, Правозащитник считают, что Шекари стал жертвой показательного иранского правосудия

В Иране в четверг казнили первого участника протестов, охвативших страну после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за нарушение исламского дресс-кода.

Мохсен Шекари был обвинен в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки Басидж, а также в препятствии движению на одной из столичных улиц и повешен.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) похвалил суд за быстрый и решительный приговор за "преступления против безопасности и ислама".

Правозащитники в свою очередь обвинили Иран в показательном суде.

Показательный процесс

Автор фото, IRIB/@hafezeh_tarikhi Подпись к фото, Судебный процесс над Шекари транслировался по государственному телевидению

Как было заявлено на слушаниях в Революционном суде Тегерана, Шекари был арестован после того, как напал с ножом на члена Басидж, иранского полувоенного ополчения, которое является одной из ветвей КСИР, и ранил его в плечо.

Судьи признали Шекари виновным в нападении с применением оружия "с намерением убийства, террора и нарушения общественного порядка и безопасности" и в соответствии с законами шариата приговорили его к смертной казни за "войну против Аллаха".

Ранее представитель министерства юстиции Ирана Масуд Сетайеши объявил о том, что смертные приговоры были вынесены еще пятерым обвиняемым в смерти другого члена Басидж, однако они имеют право на апелляцию.

По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти в ходе показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже не менее 21 смертного приговора.

"Власти Ирана обязаны немедленно отменить все эти смертные приговоры, отказаться от приведения в исполнение казней и снять обвинения со всех арестованных за участие в мирных протестах", - говорится в ее заявлении.

На казнь Мохсена Шекари необходимо жестко отреагировать, иначе мы столкнемся с ежедневными казнями участников протестов", - заявил в свою очередь директор базирующейся в Осло иранской правозащитной организации Iran Human Rights (IHR) Махмуд Амири-Могаддам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акции протеста в Иране как правило носят мирный характер

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Волна протестов поднялась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации как правило носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.

Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника - Соединенные Штаты и их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов. По данным IHR в ходе стычек погибло уже не менее 458 участников протестов, включая 63 детей и подростков.