Австралия возмущена: в Индонезии освобожден организатор взрыва на Бали, унесшего 202 жизни

32 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теракт на Бали стал одним из самых кровавых в истори Юго-Восточной Азии

Ярость и негодование. Так можно описать реакцию австралийцев - родственников жертв взрывов на Бали и тех, кто сами пережили эту трагедию, на новость о досрочном освобождении из индонезийской тюрьмы Умара Патека.

Патек, член группировки, связанной с Аль-Каидой, принимал участие в создании двух бомб, взорванных в октябре 2002 года у бара и ночного клуба на Бали. В результате этого теракта погибли 202 человека, в том числе 88 граждан Австралии.

Патека освободили условно-досрочно после того, как он отсидел менее половины назначенного ему 20-летнего срока, несмотря на многочисленные просьбы австралийского правительства не выпускать его.

Это трудный день для австралийцев, потерявших своих близких и родственников, признал заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, От бомб, в изготовлении которых принимал участие Умар Патек, погибли 202 человека

По словам индонезийских властей, в тюрьме Патек прошел программу дерадикализации и полностью реабилитировался. После того, как за хорошее поведение ему неоднократно сокращали тюремный срок, власти пришли к выводу, что он более не представляет угрозы для общества. Сам же бывший террорист не раз говорил, что хочет посвятить себя работе с другими заключенными, чтобы и они встали на путь исправления.

Однако сотни родственников жертв и переживших одно из самых страшных террористических нападений в Юго-Восточной Азии, собравшиеся в 20-ю годовщину терактов на Бали и в Австралии, вовсе не уверены в искреннем раскаянии Патека и в том, что он более не несет угрозы.

По словам пережившего взрыв на Бали австралийца Питера Хьюза, который давал показания в ходе суда над Патеком в 2012 году, экстремист заслужил самое суровое наказание и должен был отсидеть срок сполна. "Выпускать его просто смешно", - заявил он журналистам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ян Лачинский потерял при взрыве пятерых друзей

Австралиец Ян Лачинский, потерявший при взрыве пятерых своих друзей, признался в интервью Би-би-си, что новость об освобождении Патека, которая к тому же практически совпала с годовщиной взрывов, разгневала и потрясла его. "Парню вернули его жизнь, а многие из нас никогда ее не получат назад. Это чудовищно, ужасно и несправедливо".

"Я видел его в тюрьме, я видел его вблизи, и мне вовсе не кажется, что он дерадикализовался, я в это не верю", - говорит Лачинский, который, как и многие, сомневается в том, что Патек на самом деле изменился.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Решение индонезийских властей потрясло Эндрю Ксаби, который более не уверен в своей безопаности

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"Моя жизнь поменялась навсегда, - вторит ему австралиец Эндрю Ксаби, который тоже потерял друга и сам лишился при взрыве двух конечностей. - Я люблю чувствовать себя в безопасности, - мы все любим, - но сейчас я такой безопасности уже не ощущаю. Ведь если они по-прежнему полны ненависти, велика вероятность, что они могут устроить очередной взрыв".

По злой иронии судьбы, в день освобождения Патека другой бомбист, ранее отбывавший в Индонезии срок за террористическую деятельность, подорвал себя у здания полицейского участка в провинции Западная Ява, убив при этом полицейского и ранив еще около 10 человек.

"Этого бомбиста отпустили в 2021 году, и меньше чем через год он себя подорвал, - сказала журналистам пережившая теракт на Бали жительница Индонезии Тиолина Марпунг. - И как же они собираются держать под наблюдением Умара Патека до самого 2030 года?" ( По условиям условно-досрочного освобождения Патек обязан посещать специальную программу до 2030 года).

Дева Путра, другой индонезиец, переживший взрывы, признался, что тоже глубоко потрясен новостью об освобождении Патека и призвал правительство пересмотреть практику досрочного освобождения осужденных за терроризм.

Не удивительно, что Ричард Майлс призвал власти Индонезии держать Патека под постоянным наблюдением.