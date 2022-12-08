Норвежский суд оправдал сына экс-главы РЖД по делу об использовании дрона

52 минуты назад

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Автор фото, Elden Advokatfirma AS

Окружной суд Тромсё в Норвегии оправдал сына экс-главы РЖД Андрея Якунина по делу о нарушении санкций из-за использования дрона для фотосъемки.

По версии обвинения, Якунин, у которого есть российское и британское гражданство находился на Шпицбергене с 3 августа по 6 сентября 2022 года и неоднократно использовал дроны. 17 октября он был задержан в Хаммерфесте, где расположен самый северный в Европе завод по переработке сжиженного природного газа.

Санкции, введенные Норвегией, запрещают гражданам России использовать беспилотники в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на Шпицбергене и в 12 морских милях от суши.

Прокуроры добивались для Якунина наказания в виде лишения свободы на 4 месяца. В суде бизнесмен указал, что не знал о запрете на использование дронов и считает себя более связанным с Великобританией, чем с Россией.

В итоге суд решил, что малогабаритные дроны, используемые любителями, не должны попадать под действие санкционных правил.

"Ни для британца, ни для россиянина не будет преступлением запускать дроны в развлекательных целях в Норвегии. Закон ЕС четко сформулирован, он не запрещает такие полеты, это никаким образом не может помочь народу Украины", - сказал адвокат Якунина порталу NRK.

В октябре за незаконный запуск БПЛА и незаконную фотосъемку в Норвегии были задержаны по меньшей мере семь россиян, писали СМИ.

Четырех из них позже отпустили, еще двух приговорили к 90- и 120 дневным тюремным срокам. Все они утверждали, что были туристами и не знали о запрете, введенном Норвегией.

Сын друга Путина

Отец Андрея Якунин - Владимир Якунин - близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива "Озеро". После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.

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Его сын Андрей попал в заголовки российских СМИ в начале этого года, когда заявил о решительном неприятии военного вторжения в Украину. Он сказал, что никогда не голосовал за Владимира Путина.

Андрей Якунин - один из основателей британской инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management, пишет издание "Агентство". Его компания занималась инвестициями в отели в Европе и России.

Самый известный, по версии издания Forbes, гостиничный проект Якунина-младшего - пятизвездочный Four Seasons Hotel Lion Palace St. в центре Петербурга - был тесно связан с Кремлем.

В 2004 году компания 29-летнего Андрея Якунина "Тристар инвестмент холдингс" (он был ее соучредителем и председателем совета директоров) получила в аренду от Управления делами президента здание знаменитого "дома со львами" архитектора Монферрана за 1,2 млрд рублей (по 90 рублей за 1 кв. м в год) - для реконструкции под отель класса de luxe. Кремлевское ведомство планировало разместить там семь апартаментов для приема лидеров "большой семерки" и других гостей президента, писал "Коммерсант".

Проект сопровождался скандалами - сначала из-за запрещенного законом об охране памятников строительства мансарды, а уже после открытия отеля - громким арбитражным и уголовным процессами: инвестор при поддержке Управделами президента обвинил подрядчика стройки в нарушении условий контракта и взыскал с него 4 млрд рублей. Подрядчик обанкротился, а его владелец Виктор Смирнов попал под следствие, был обвинен в растрате и покушении на мошенничество и вынужден был эмигрировать в Лондон.