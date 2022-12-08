Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев в России

30 минут назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Его авторы объясняли свою инициативу желанием защитить "наиболее уязвимую категорию людей".

Согласно новому закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие женщины - гражданки России, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что закон позволит "предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы".

О запрете на пользование услугами суррогатного материнства для иностранцев в России заговорили после того, как в 2020 году в Москве против врачей возбудили уголовное дело о торговле детьми. Обвиняемыми по делу стали также директор центра по суррогатному материнству, юристы, переводчик, курьер и суррогатные матери.

Дело было возбуждено после того, как в квартире в Одинцовском районе Подмосковья нашли умершего младенца и еще четырех детей, которых, как выяснилось, родили для иностранцев суррогатные матери.

Несмотря на то, что в России было разрешено суррогатное материнство, в том числе для иностранных граждан и в том числе на коммерческой основе, следствие посчитало, что врачи, суррогатные матери и другие фигуранты совершили преступление, действуя в составе организованной группы. Лидером этой группы, по версии следствия, был известный юрист в области репродуктивного права Константин Свитнев.

В деле 11 эпизодов, которые касаются рождения 14 детей для четырех иностранных семей - трех филиппинских и одной тайской. Почти всех детей - кроме троих, которых полицейские нашли в подмосковной квартире, - родители забрали и увезли из России. О судьбе изъятых детей ничего неизвестно. Ходатайства адвокатов предоставить хотя бы справки о состоянии здоровья детей суд не удовлетворяет.

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13 мая Никулинский суд Москвы приговорил к шести годам строгого режима переводчика Кирилла Анисимова, который признал вину и заключил сделку со следствием.

"Этот безумный срок, назначенный невиновному человеку за придуманное "следствием" преступление, которого он не совершал и не мог совершить - прямая "заслуга" адвокатов, при содействии которых Кирилл подписал фиктивное признание несуществующей вины и заключил "сделку" со следствием", - заявил тогда его бывший начальник Свитнев.

В конце ноября юрист написал открытое письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором обвинил его в публикации недостоверной информации о суррогатном материнстве.

В своем обращении он заявил, что Володин публично распространяет лживые данные, а потому показывает себя "фантастически некомпетентным" и непрофессиональным человеком.