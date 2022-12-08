Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута.

Сообщается, что Бут уже вернулся в Россию. По данным российского МИД, обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

О том, что подобный обмен возможен, ранее сообщали СМИ. Эту информацию 18 ноября подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Баскетболистка, игравшая за уральский клуб УГМК, была задержана в московском аэропорту Шереметьево в феврале, незадолго до начала войны с Украиной. У нее обнаружили картриджи, содержавшие медицинскую марихуану.

Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она заявляла, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не имела умысла нарушать российские законы. Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил ее к девяти годам колонии. Мособлсуд не стал смягчать приговор. 19 ноября стало известно, что спортсменку доставили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма "Оружейный барон".

Бут получил 25 года тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США, доставке зенитных ракет и пособничестве террористической организации. Сам он утверждал, что был просто предпринимателем с законным международным транспортным бизнесом, ошибочно обвиненным в попытках вооружить южноамериканских повстанцев.