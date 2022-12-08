Румынию и Болгарию снова не пустили в Шенген. Хорватию - взяли

12 минут назад

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Совет министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза вновь отказал Румынии и Болгарии в присоединении к Шенгенской зоне. В Шенген приняли только одну новую страну - Хорватию. Прием Болгарии и Румынии заблокировали Австрия и Нидерланды.

"Когда мы едины, мы сильны. И, конечно, в этом вопросе о Болгарии и Румынии мы оказались не едины. И это меня печалит", - сказала журналистам после заседания министров член Еврокомиссии Юльва Юханссон.

Европейская комиссия и Европейский парламент уже довольно давно пришли к выводу, что обе страны готовы присоединиться к Шенгенской зоне и отвечают необходимым формальным требованиям, в том числе в том, что касается пограничного контроля, защиты данных и визовой политики.

Но Австрия и Нидерланды все-таки подозревают, что пограничники и чиновники двух южных стран все еще слишком склонны к коррупции и будут пропускать в Шенгенскую зону нелегальных иммигрантов за деньги.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что Вена выступает против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

"Нам нужно больше времени. На данный момент у нас в Австрии 75 тысяч незарегистрированных нелегальных мигрантов - это означает, что они пересекли внешнюю границу ЕС и добрались до Австрии. Сначала нужно решить эту проблему", - сказал он.

Нехаммер призвал разработать план укрепления европейских границ и попросил отложить голосование по совместной заявке Болгарии и Румынии до августа следующего года.

Австрия утверждает, что новый приток просителей убежища через западно-балканский маршрут демонстрирует неспособность справиться с миграцией - хотя через Румынию этот маршрут не проходит.

"Миграционные потоки проходят не через Румынию, а в основном через Сербию", - отреагировал министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

Нидерланды не возражают против присоединения Румынии, но по-прежнему выступают против приема Болгарии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поставил под сомнение способность Болгарии охранять свои внешние границы и намекнул, что мигранты могут незаконно попасть в страну, заплатив 50 евро пограничникам.

"Я не говорю, что это будет происходить, но я хочу четких гарантий, что этого не произойдет", - сказал Рютте, добавив, что, по его мнению, Болгария сможет присоединиться к Шенгенскому соглашению в следующем году.

Разумеется, эти комментарии вызвали возмущение в Софии. "Недавно были убиты трое болгарских полицейских, защищавших внешнюю (европейскую) границу, - написал президент Болгарии Румен Радев в "Твиттере". - А сегодня премьер-министр Марк Рютте высказывает недопустимые предположения, что эту границу можно пересечь за 50 евро. Вместо европейской солидарности Болгария получает цинизм!"

Европейская комиссия заявила, что ей ничего не известно о ставке в 50 евро за пересечение границы. Комиссия считает, что и Болгария, и Румыния вполне способны охранять внешние границы ЕС и Шенгена.

"Немногие остающиеся сомнения носят политический характер, и они отвлекают внимание от двух простых фактов: благодаря расширению Шенгена мы становимся сильнее, а не слабее, - сказал журналистам вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас перед заседанием в четверг. - А во-вторых, расширение Шенгена означает больше контроля над границами, а не меньше".

Чехия, в настоящее время председательствующая в ЕС, предложила организовать в четверг два отдельных голосования: одно по Хорватии и второе по Болгарии и Румынии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проблемы нелегальной миграции по-прежнему на первом плане

Однако дипломаты признавали, что даже если Румынии удалось бы преодолеть сопротивление Австрии, путь в Шенген ей все равно был бы на ближайшее время закрыт, поскольку ее заявка тесно связана с заявкой Болгарии.

"Разделить их очень сложно по юридическим и техническим причинам. Совету Европы придется запросить мнение Европейского парламента, прежде чем он сможет вернуться к этому вопросу", - сказал один из дипломатов ЕС.

Для вступления в Шенген требуется единогласное решение всех стран-участниц.

"Рост евроскептицизма"

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Румыния и Болгария пытаются вступить в Шенген с 2011 года - на несколько лет дольше Хорватии.

Иван Демерджиев, временный министр внутренних дел Болгарии, заявил, что в случае неудачного исхода голосования его страна примет ответные меры против Австрии и Нидерландов, не уточнив при этом, что это будет означать на практике.

Президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил о "росте евроскептицизма" в стране, если переговоры снова провалятся.

Румыния и Болгария стали членами ЕС в 2007 году, а в 2011 подали заявку на вступление в Шенгенскую зону.

Тогда против выступили Франция, Германия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Они считали, что в этих двух южных странах еще слишком сильны коррупция и организованная преступность.

Однако в этом году сначала Эммануэль Макрон, потом Олаф Шольц, а затем и остальные противники расширения Шенгена изменили позиции.

В 2011 году Европарламент с большим перевесом одобрил болгарскую и румынскую заявку на вступление в Шенген - 487 депутатов проголосовали за, 77 против и 29 воздержались. В октябре 2022 годаевропейские парламентарии приняли новую, уже пятую по счету резолюцию с предложением одобрить немедленный прием Болгарии и Румынии в Шенген.

Но всего несколько дней спустя парламент Нидерландов принял собственную резолюцию, призывающую правительство наложить вето на эти заявки: законодатели посчитали, что коррупция и организованная преступность в Болгарии и Румынии представляют "риск для безопасности Нидерландов и всей Шенгенской зоны".

В "Индексе восприятия коррупции", ежегодно публикуемом Transparency International, среди всех стран ЕС Румыния и Болгария занимают последние места. При этом их лишь незначительно опережают, например, Венгрия и Греция - давние члены Шенгенского соглашения.

Шенгенское соглашение позволяет пересекать границы стран-членов без паспорта и пограничного контроля. В настоящее время в нее входят 26 стран, включая 22 государства ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария - в сумме это 420 миллионов граждан.