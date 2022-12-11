Шотландия: обвиняемый в подготовке взрыва "Боинга" над Локерби арестован в США
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В США заключен под стражу ливиец, обвиняемый в изготовлении бомбы, уничтожившей 34 года назад лайнер авиакомпании PanAm над Локерби. Об этом сообщили шотландские власти.
"Семьям погибших при взрыве в Локерби сообщили, что подозреваемый Абу Агила Мохаммад Масуд Хейр аль-Марими находится под стражей в США, - сказал представитель шотландской королевской прокуратуры. - Шотландские прокуроры и полиция, сотрудничая с правительством Великобритании и американскими коллегами, продолжат расследование с единственной целью - привлечь к ответственности тех, кто действовал вместе с аль-Меграхи [единственный пока осужденный по этому делу, умерший в 2012 году]".
В ноябре появились сообщения о похищении Масуда группой ополченцев в Ливии. Тогда же появились предположения, что его могут передать американским властям для суда над ним.
США выдвинули обвинения против Масуда два года назад, утверждая, что он сыграл ключевую роль в организации взрыва на борту "Боинга-747" авиакомпании PanAm 21 декабря 1988 года, жертвами которого стали 270 человек.
Все 259 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, погибли, еще 11 человек были убиты в деревне Локерби упавшими на нее обломками лайнера.
Пока единственным человеком, осужденным за участие в этом теракте, стал Абдельбасет аль-Меграхи - в 2001 году его осудил специально созванный шотландский трибунал в Нидерландах.
Меграхи приговорили к пожизненному заключению, но в 2009 году правительство Шотландии освободило его из гуманитарных соображений - у него обнаружили рак. Он вернулся в Ливию и умер три года спустя.
Меграхи всегда настаивал на своей невиновности и подал две апелляции. Одна из них не увенчалась успехом, а вторую от отозвал.
Некоторые родственники погибших также считают, что Меграхи стал жертвой судебной ошибки, и требуют пересмотра дела. Однако в 2015 году шотландский суд отказал в праве подавать аппеляцию по его делу всем, кто не является его прямыми родственниками.
Петиция по этому делу, поданная в шотландский парламент еще в 2010 году, по-прежнему остается открытой.
Хронология процесса по делу о взрыве над Локерби
Американские и британские следователи предъявили Меграхи обвинение в 1991 году, но он был выдан ливийцами только в апреле 1999 года.
- Май 2000 года - На нейтральной территории в Нидерландах начинается специальный судебный процесс по шотландскому законодательству
- 31 января 2001 года - Бывший офицер ливийской разведки Меграхи признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком 27 лет
- Март 2002 года - Меграхи проигрывает апелляцию на приговор
- Сентябрь 2003 года - Шотландской комиссии по пересмотру уголовных дел предложено расследовать приговор Меграхи
- Июнь 2007 года - Комиссия рекомендует удовлетворить вторую апелляцию Меграхи на приговор
- 18 августа 2009 года - Судьи Высокого суда в Эдинбурге принимают ходатайство Меграхи о прекращении рассмотрения его второй апелляции
- 20 августа 2009 года - Меграхи, у которого последняя стадия рака простаты, освобожден из тюрьмы по гуманитарным соображениям
- Май 2012 года - Меграхи умирает в своем доме в Триполи в возрасте 60 лет
- Июль 2015 года - Шотландские судьи постановили, что родственникам жертв взрыва в Локерби не должно быть позволено подавать апелляцию от имени Меграхи. Ранее суд постановил, что это могут делать только его ближайшие родственники
- Июль 2017 года - Семья Меграхи подает новую апелляцию на его приговор
- Март 2020 года - Шотландская комиссия по пересмотру уголовных дел заявляет, что приговор Меграхи может быть вынесен на повторную апелляцию
- Ноябрь 2020 года - Пять шотландских судей рассматривают третью апелляцию против приговора Меграхи на основании возможности совершения судебной ошибки в предыдущем процессе