Шотландия: обвиняемый в подготовке взрыва "Боинга" над Локерби арестован в США

37 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате взрыва над Локерби 21 декабря 1988 года погибло 270 человек

В США заключен под стражу ливиец, обвиняемый в изготовлении бомбы, уничтожившей 34 года назад лайнер авиакомпании PanAm над Локерби. Об этом сообщили шотландские власти.

"Семьям погибших при взрыве в Локерби сообщили, что подозреваемый Абу Агила Мохаммад Масуд Хейр аль-Марими находится под стражей в США, - сказал представитель шотландской королевской прокуратуры. - Шотландские прокуроры и полиция, сотрудничая с правительством Великобритании и американскими коллегами, продолжат расследование с единственной целью - привлечь к ответственности тех, кто действовал вместе с аль-Меграхи [единственный пока осужденный по этому делу, умерший в 2012 году]".

В ноябре появились сообщения о похищении Масуда группой ополченцев в Ливии. Тогда же появились предположения, что его могут передать американским властям для суда над ним.

США выдвинули обвинения против Масуда два года назад, утверждая, что он сыграл ключевую роль в организации взрыва на борту "Боинга-747" авиакомпании PanAm 21 декабря 1988 года, жертвами которого стали 270 человек.

Все 259 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, погибли, еще 11 человек были убиты в деревне Локерби упавшими на нее обломками лайнера.

Пока единственным человеком, осужденным за участие в этом теракте, стал Абдельбасет аль-Меграхи - в 2001 году его осудил специально созванный шотландский трибунал в Нидерландах.

Меграхи приговорили к пожизненному заключению, но в 2009 году правительство Шотландии освободило его из гуманитарных соображений - у него обнаружили рак. Он вернулся в Ливию и умер три года спустя.

Меграхи всегда настаивал на своей невиновности и подал две апелляции. Одна из них не увенчалась успехом, а вторую от отозвал.

Некоторые родственники погибших также считают, что Меграхи стал жертвой судебной ошибки, и требуют пересмотра дела. Однако в 2015 году шотландский суд отказал в праве подавать аппеляцию по его делу всем, кто не является его прямыми родственниками.

Петиция по этому делу, поданная в шотландский парламент еще в 2010 году, по-прежнему остается открытой.

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Хронология процесса по делу о взрыве над Локерби

Американские и британские следователи предъявили Меграхи обвинение в 1991 году, но он был выдан ливийцами только в апреле 1999 года.