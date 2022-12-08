Жители Южной Кореи официально помолодеют на год или два. Там меняют систему отсчета возраста

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Панде Ле Бао из парка развлечений "Эверленд" в пригороде Сеула устроили праздник по случаю дня рождения. Но сколько ей исполнилось - 4, 5 или 6 лет? (снимок 2016 года)

Парламент Южной Кореи во вторник принял закон, который отменяет традиционную для страны систему подсчета возраста - так называемый "корейский возраст". Согласно закону, система отменяется в официальных документах с июня 2023 года, и все инстанции переходят на стандартную международную.

Как заявил представитель правящей "Партии народной власти" Ю Сан Бом, пересмотр направлен на сокращение ненужных социально-экономических издержек, поскольку из-за путаницы в системах подсчетов возникает много правовых и общественных споров.

До нынешнего момента самым распространенным методом подсчета возраста населения в стране был так называемый "корейский возраст", когда человеку записывают 1 год в момент его рождения, и потом годы прибавляются в каждый в первый день лунного Нового года (а не в день рождения, как в других странах).

По другому методу, который также используется в Южной Корее, новорожденному засчитывают ноль лет, и первый год жизни прибавляют 1 января. Этот метод используют, преимущественно, для определения возраста, с которого разрешено употреблять алкоголь и покупать сигареты.

При этом стандартную международную систему - когда при рождении записывают ноль лет, и прибавляют годы в каждый следующий день рождения - в Южной Корее с 1960 года используют для медицинских и юридических целей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Корейцы крутят огненные шашки во время фестиваля "Тэборым", посвященного первому полнолунию нового лунного года (23 февраля 2012 г, Сеул). В этот день, в лунный новый год, все жители по корейской системе стали старше на год

Таким образом, южнокорейцу, рожденному 31 декабря 2002 года, к 8 декабря 2022 будет 19 лет по международной системе и 20 или 21 год по двум системам, существующим в Южной Корее.

Эта традиционная для некоторых азиатских стран система подсчета возраста родом из древнего Китая. В Японии и Вьетнаме она применяется в традиционных обрядах и религиозных процессах.

Однако официально и Китай, и Япония отказались от восточно-азиатской системы подсчета десятки лет назад.

В Южной Корее эта система, по мнению экспертов, сохранилась из-за ее культуры иерархии, когда возраст играет важную роль в том, как люди взаимодействуют друг с другом.

"Когда люди обнаружат, что они на год или два моложе, это окажет положительное влияние на общество", - считает глава министерства законодательства Южной Кореи Ли Ван Гю.

По его словам, правительство будет широко продвигать новую возрастную систему, чтобы помочь ей прижиться в повседневной жизни граждан.