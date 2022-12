Неизлечимая болезнь Селин Дион: почему певица отменила тур по Европе

час назад

Крайне редкая болезнь

Селин Дион начала карьеру с победы на "Евровидении" в 1988 году, где представляла Швейцарию. С тех пор она продала по всему миру более 220 миллионов альбомов, войдя в число самых коммерчески успешных исполнителей всех времен. Ее песня My Heart Will Go On из фильма "Титаник" стал мировым хитом.